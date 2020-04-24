Ростуризм после открытия границ предлагает ввести в России многократные визы на пять лет

Мерой привлечения в Россию туристов после открытия границ и окончания пандемии коронавируса Ростуризм считает лояльность выдачи виз. Как сообщили ТАСС 24 апреля в пресс-службе ведомства, их хотят сделать многократными и на пять лет.



«Обсуждаем возможность выдачи классических туристских виз с многократным въездом после открытия границ на срок до пяти лет, а также сокращение сроков их оформления до трех рабочих дней, по аналогии с электронными визами», - сообщили в пресс-службе.



Ростуризм также готов подумать о повторной и бесплатной выдаче виз иностранцам, которые из-за коронавируса не смогли приехать в Россию в этом году.

