Ростуризм после открытия границ предлагает ввести в России многократные визы на пять лет
Мерой привлечения в Россию туристов после открытия границ и окончания пандемии коронавируса Ростуризм считает лояльность выдачи виз. Как сообщили ТАСС 24 апреля в пресс-службе ведомства, их хотят сделать многократными и на пять лет.
«Обсуждаем возможность выдачи классических туристских виз с многократным въездом после открытия границ на срок до пяти лет, а также сокращение сроков их оформления до трех рабочих дней, по аналогии с электронными визами», - сообщили в пресс-службе.
Ростуризм также готов подумать о повторной и бесплатной выдаче виз иностранцам, которые из-за коронавируса не смогли приехать в Россию в этом году.
В пакете предложений по возрождению турпотока Ростуризм включил и предложение о безвизовом режиме до 72 часов для транзитных туристов с обратными билетами, которые прибывают в Россию через аэропорты, как это принято в Китае, Сингапуре, Дубае. А также безвизовый режим на сутки для пассажиров морских круизных судов, для которых Россия является точкой старта или завершения круиза, при этом они прибывают в РФ или покидают страну иным транспортом.
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