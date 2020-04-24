FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +3
75.13р81.15р
Пособие по безработице - опытКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
24.04.2020 13:25
1
Печать

Ростуризм после открытия границ предлагает ввести в России многократные визы на пять лет

Мерой привлечения в Россию туристов после открытия границ и окончания пандемии коронавируса Ростуризм считает лояльность выдачи виз. Как сообщили ТАСС 24 апреля в пресс-службе ведомства, их хотят сделать многократными и на пять лет.

«Обсуждаем возможность выдачи классических туристских виз с многократным въездом после открытия границ на срок до пяти лет, а также сокращение сроков их оформления до трех рабочих дней, по аналогии с электронными визами», - сообщили в пресс-службе.

Ростуризм также готов подумать о повторной и бесплатной выдаче виз иностранцам, которые из-за коронавируса не смогли приехать в Россию в этом году.

В пакете предложений по возрождению турпотока Ростуризм включил и предложение о безвизовом режиме до 72 часов для транзитных туристов с обратными билетами, которые прибывают в Россию через аэропорты, как это принято в Китае, Сингапуре, Дубае. А также безвизовый режим на сутки для пассажиров морских круизных судов, для которых Россия является точкой старта или завершения круиза, при этом они прибывают в РФ или покидают страну иным транспортом.

Обо всем, что касается коронавируса, читайте в онлайн-трансляции «Фонтанки».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний