Роспотребнадзор призвал пока не давать оценок динамике развития коронавируса и не уповать на антитела

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека считает, что пока рано говорить о стабилизации роста числа пациентов с COVID-19, а наличие антител не говорит о защищенности переболевшего человека.



«Пока прошло слишком мало дней с минимальными изменениями цифр новых выявленных случаев коронавируса. Поэтому о дальнейшей динамике заболеваемости говорить по ним рано», — сообщило 13 мая ведомство в официальном telegram-канале сайта «Стопкоронавирус.рф».

В Роспотребнадзоре уверены, что динамика заболеваемости зависит от соблюдения гражданами режима самоизоляции, а также использования средств индивидуальной защиты.