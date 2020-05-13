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13.05.2020 14:04
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Роспотребнадзор призвал пока не давать оценок динамике развития коронавируса и не уповать на антитела

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека считает, что пока рано говорить о стабилизации роста числа пациентов с COVID-19, а наличие антител не говорит о защищенности переболевшего человека.

«Пока прошло слишком мало дней с минимальными изменениями цифр новых выявленных случаев коронавируса. Поэтому о дальнейшей динамике заболеваемости говорить по ним рано», — сообщило 13 мая ведомство в официальном telegram-канале сайта «Стопкоронавирус.рф».

В Роспотребнадзоре уверены, что динамика заболеваемости зависит от соблюдения гражданами режима самоизоляции, а также использования средств индивидуальной защиты.

При этом российские специалисты не могут дать однозначного ответа на вопрос о том, гарантирует ли наличие антител неуязвимость человека для COVID-2019. До сих пор не ясно, как долго сохраняется «защитное действие» антител, а также насколько оно универсально.

«Российские и зарубежные ученые подтверждают, что у некоторых пациентов, не болевших и не контактировавших с инфицированными SARS-CoV-2, тест на антитела может оказаться положительным из-за перенесенной сезонной ОРВИ, а также из-за особенностей иммунного ответа», — указывают в ведомстве.

Кроме того, антитела вырабатываются не у всех пациентов с COVID-19, особенно это касается тех, кто переболел вирусом в легкой форме.

Накануне глава Роспотребнадзора рассказала, что ситуация с коронавирусом остается «достаточно напряжённой». Сейчас в стране выявлен уже 242271 заболевший.

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Комментарии (5)

bubor
Вчера Минздрав сообщал, что антитела вырабатываются у всех, даже бессимптомных. Пора их всех уже садить за одну парту и пусть вырабатывают одно решение, а то сейчас как в басне Крылова.
260802031
Видимо, к коронавирусу антитела вырабатываются не по законам биологии, как к остальным вирусам, а по указанию роспотребнадзора.
fgh1
"тест на антитела может оказаться положительным из-за перенесенной сезонной ОРВИ, а также из-за особенностей иммунного ответа" что это за фуфло-тест такой?
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