Роспотребнадзор призвал пока не давать оценок динамике развития коронавируса и не уповать на антитела
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека считает, что пока рано говорить о стабилизации роста числа пациентов с COVID-19, а наличие антител не говорит о защищенности переболевшего человека.
«Пока прошло слишком мало дней с минимальными изменениями цифр новых выявленных случаев коронавируса. Поэтому о дальнейшей динамике заболеваемости говорить по ним рано», — сообщило 13 мая ведомство в официальном telegram-канале сайта «Стопкоронавирус.рф».
В Роспотребнадзоре уверены, что динамика заболеваемости зависит от соблюдения гражданами режима самоизоляции, а также использования средств индивидуальной защиты.
При этом российские специалисты не могут дать однозначного ответа на вопрос о том, гарантирует ли наличие антител неуязвимость человека для COVID-2019. До сих пор не ясно, как долго сохраняется «защитное действие» антител, а также насколько оно универсально.
«Российские и зарубежные ученые подтверждают, что у некоторых пациентов, не болевших и не контактировавших с инфицированными SARS-CoV-2, тест на антитела может оказаться положительным из-за перенесенной сезонной ОРВИ, а также из-за особенностей иммунного ответа», — указывают в ведомстве.
Кроме того, антитела вырабатываются не у всех пациентов с COVID-19, особенно это касается тех, кто переболел вирусом в легкой форме.
Накануне глава Роспотребнадзора рассказала, что ситуация с коронавирусом остается «достаточно напряжённой». Сейчас в стране выявлен уже 242271 заболевший.