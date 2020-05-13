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При пожаре в больнице Св.Георгия погибли пациенты

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13.05.2020 10:38
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В Петербурге за сутки выявили 435 новых случаев заражения коронавирусом. По России опять более 10 тысяч заболевших

В Петербурге за последние сутки выявлено 435 новых случаев заражения Covid-19. Всего по России — 10028 заболевших. Об этом 13 мая сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

За прошедшие сутки COVID-2019 был выявлен во всех 85 российских регионах. Первое место по числу новых случаев остается за Москвой. В столице нашли еще 4703 заболевших коронавирусом. На второй строчке держится Московская область с 962 пациентами. Петербург сегодня вернулся в тройку, после того как вчера его вытеснила Нижегородская область. Всего в городе 8485 выявленных случаев.

Всего по России зафиксирован уже 242271 случай COVID-2019. Более 48 тысяч человек смогли исцелиться, умерли 2212.

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Комментарии (42)

yar_5e4cc335310b6
Не вижу ничего странного, что люди забили на эти псевдокарантины.
Люди хотят есть.
Официальные 2 человека погибших в день на пятимиллионный город-это не о чем
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stroitel_5e4d0319956f3
Как это в России нечем лечить Ковид,а штрафы -это ж самое эффективное лекарство! А пляжные перегородки в Ленэкспо,вместо закрытых боксов ,А бесполезные намордники,которые только увеличивают аллергии и приступы астмы ,а резиновые перчатки, от которых через пол часа взмокшие руки начинают гореть! А аппараты ИВЛ ,самовозгорающиеся! И еще многое,многое разное! Это что вам не лекарства? Ну вы зажрались господа, власти все для вас,а вы???((((
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