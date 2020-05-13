В Петербурге за сутки выявили 435 новых случаев заражения коронавирусом. По России опять более 10 тысяч заболевших

В Петербурге за последние сутки выявлено 435 новых случаев заражения Covid-19. Всего по России — 10028 заболевших. Об этом 13 мая сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.



За прошедшие сутки COVID-2019 был выявлен во всех 85 российских регионах. Первое место по числу новых случаев остается за Москвой. В столице нашли еще 4703 заболевших коронавирусом. На второй строчке держится Московская область с 962 пациентами. Петербург сегодня вернулся в тройку, после того как вчера его вытеснила Нижегородская область. Всего в городе 8485 выявленных случаев.

