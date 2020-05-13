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13.05.2020 12:24
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Володин: Коронавирус нашли уже у пяти депутатов Госдумы

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин сообщил, что COVID-2019 коснулся и народных избранников.

«У нас с вами пять депутатов заболевших», — заявил 13 мая Володин во время заседания нижней палаты парламента, которое транслировалось в Интернете.

По его словам, трое депутатов находились в больнице, но одного уже выписали. Еще двое остаются дома на карантине. Их имена он не назвал.

Володин призвал народных избранников соблюдать меры предосторожности, так как нижняя палата парламента «должна сохранить работоспособность».

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Комментарии (5)

anna_leonidova
как можно заразиться, если по всей стране режим самоизоляции? значит они его нарушили. штраф всем депутатам-нарушителям!
Robby
список в студию! страна должна знать поимённо своих героев!
sli4
а сколько платят за то, что я сообщу о наличие у меня короны?
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