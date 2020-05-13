Володин: Коронавирус нашли уже у пяти депутатов Госдумы

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин сообщил, что COVID-2019 коснулся и народных избранников.
«У нас с вами пять депутатов заболевших», — заявил 13 мая Володин во время заседания нижней палаты парламента, которое транслировалось в Интернете.
По его словам, трое депутатов находились в больнице, но одного уже выписали. Еще двое остаются дома на карантине. Их имена он не назвал.
Володин призвал народных избранников соблюдать меры предосторожности, так как нижняя палата парламента «должна сохранить работоспособность».