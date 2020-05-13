FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +9
73.43р79.44р
СРОЧНО

При пожаре в больнице Св.Георгия погибли пациенты

Пособие по безработице - опытКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
13.05.2020 11:33
0
Печать

При ночном пожаре в промзоне на Коллонтай сгорела бытовка с человеком внутри

После пожара в промзоне в Невском районе Петербурга найдено обгоревшее тело мужчины. Его личность устанавливают полицейские.

Как стало известно «Фонтанке», полицию на улицу Коллонтай, 47, около половины четвёртого ночи 12 мая вызвали спасатели, которые дотушили бытовку на автостоянке. Разбирая завалы, сотрудники обнаружили в строении погибшего мужчину.

Огонь уничтожил одежду и повредил ноги. Определить возраст на месте не представилось возможным. На первый взгляд, признаков насильственной смерти на теле не замечено, точную причину смерти мужчины назовут судмедэксперты.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний