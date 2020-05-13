При ночном пожаре в промзоне на Коллонтай сгорела бытовка с человеком внутри

После пожара в промзоне в Невском районе Петербурга найдено обгоревшее тело мужчины. Его личность устанавливают полицейские.

Как стало известно «Фонтанке», полицию на улицу Коллонтай, 47, около половины четвёртого ночи 12 мая вызвали спасатели, которые дотушили бытовку на автостоянке. Разбирая завалы, сотрудники обнаружили в строении погибшего мужчину.

Огонь уничтожил одежду и повредил ноги. Определить возраст на месте не представилось возможным. На первый взгляд, признаков насильственной смерти на теле не замечено, точную причину смерти мужчины назовут судмедэксперты.