Больница Святого Георгия после смертельного пожара вновь начала принимать пациентов
Вице-губернатор Олег Эргашев заявил, что больница Святого Георгия в настоящий момент полностью возобновила прием больных с коронавирусной инфекцией.
«С 18 часов туда начался завоз пациентов. Все в штатном режиме», — заявил он 12 мая в эфире канала «Санкт-Петербург».
Пожар в больнице Святого Георгия начался в седьмом часу утра 12 мая. Погибли 5 человек, находившиеся в одной палате. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Подробнее.