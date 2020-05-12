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При пожаре в больнице Св.Георгия погибли пациенты

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12.05.2020 18:42
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Больница Святого Георгия после смертельного пожара вновь начала принимать пациентов

Вице-губернатор Олег Эргашев заявил, что больница Святого Георгия в настоящий момент полностью возобновила прием больных с коронавирусной инфекцией.

«С 18 часов туда начался завоз пациентов. Все в штатном режиме», — заявил он 12 мая в эфире канала «Санкт-Петербург».

Пожар в больнице Святого Георгия начался в седьмом часу утра 12 мая. Погибли 5 человек, находившиеся в одной палате. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Подробнее.

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Комментарии (2)

Αнатолий Κононов
да кислород то все равно будут дальше подавать, скоро увидим , что было причиной , -" опыт-сын ошибок трудных"
Nothing
небольшое возгорание или смертельный пожар? Чо было то?
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