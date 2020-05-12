Пациент больницы Святого Георгия рассказал, как проходила эвакуация больных с коронавирусом во время пожара
«Все было очень организованно. Я даже удивился». Пациент больницы на Северном проспекте, где утром 12 мая произошел пожар в отделении реанимации, рассказал, как сотрудники стационара эвакуировали пациентов подальше от очага возгорания.
«Я спал, зашел медбрат, разбудил. Сказал: «Вставайте. Пожар. Выходим. Возьмите документы, маски». Мы вышли в коридор. Там гарь. Медики быстро всех собрали, вывели через задымление. Помогли спуститься. Где-то в 6:40 мы уже внизу сидели», — рассказывает Сергей.
По его словам, внизу скопилось несколько десятков пациентов. Всем выдали халаты, одеяла и воду. Сидели на стульях.
«Где-то через полтора часа мы уже вернулись. В отделение, в свои палаты. Все проветрили. Сейчас нормально, — уверяет Сергей. — Молодцы медики! Выше всех похвал. Все было организованно и слаженно. Я даже удивился».
Пожар в больнице Святого Георгия начался в седьмом часу утра 12 мая. Погибли 5 человек, находившиеся в одной палате. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».