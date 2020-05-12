Пациент больницы Святого Георгия рассказал, как проходила эвакуация больных с коронавирусом во время пожара

«Все было очень организованно. Я даже удивился». Пациент больницы на Северном проспекте, где утром 12 мая произошел пожар в отделении реанимации, рассказал, как сотрудники стационара эвакуировали пациентов подальше от очага возгорания.



«Я спал, зашел медбрат, разбудил. Сказал: «Вставайте. Пожар. Выходим. Возьмите документы, маски». Мы вышли в коридор. Там гарь. Медики быстро всех собрали, вывели через задымление. Помогли спуститься. Где-то в 6:40 мы уже внизу сидели», — рассказывает Сергей.



По его словам, внизу скопилось несколько десятков пациентов. Всем выдали халаты, одеяла и воду. Сидели на стульях.

