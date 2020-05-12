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12.05.2020 18:32
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Петербургский Центр Алмазова начинает прием первых пациентов с коронавирусом. Предусмотрены 500 коек

НМИЦ имени Алмазова полностью готов к приему пациентов с COVID-19. Об этом его представитель сообщил «Фонтанке» 12 мая.

«В настоящее время Центр Алмазова завершает подготовку к приему пациентов с коронавирусной инфекцией, перепрофилируется 500 коек. <...> Прием пациентов запланирован с 13 мая», — говорится в сообщении медицинского учреждения.

Фото: ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России
Фото: ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России
Фото: ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России
Фото: ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России

В процессе перепрофилирования центра проводятся тренинги по отработке персоналом навыков приема пациентов с коронавирусом и диагностическим мероприятиям для определения их дальнейшего распределения в реанимационные и терапевтические отделения. На территории центра введены санпропуска и предусмотрена система шлюзов.

Ранее российское правительство утвердило список федеральных учреждений, которые должны быть перепрофилированы под пациентов с COVID-19 или подозрением на него. От Петербурга, кроме НМИЦ имени Алмазова, в него вошли: больница Университета имени Мечникова, СПбГПМУ, ПСПбГМУ имени Павлова, НИИ фтизиопульмонологии, клиническая больница № 122 имени Соколова и 442-й военный клинический госпиталь Минобороны.

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