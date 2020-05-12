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12.05.2020 15:45
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В Петербурге сбывается оптимистичный прогноз по коронавирусу — экспонента сменяется линией

Межведомственная рабочая группа по противодействию распространению коронавируса в Петербурге считает, что ситуация с инфекцией в городе развивается по оптимистичному прогнозу. А экспоненциальный рост числа заболевших сменяется линейным. Данные приводятся в отчете за апрель, опубликованном 12 мая.

По данным специалистов, с 20 марта по 12 апреля скорость прироста соответствовала более благоприятному сценарию — удвоение количества выявленных случаев происходило за 7 дней, с 12 апреля по 17 апреля наблюдалось ухудшение эпидемиологической ситуации — переход на удвоение каждые 5 дней, а с 17 апреля — каждые 6 дней. Но с 25 апреля по настоящее время актуальным остается более оптимистический прогноз — удвоение количества выявленных случаев каждые 10 дней.

«Наблюдается переход от моделей экспоненциального роста к моделям линейного роста. Переход выявлен в результате анализа данных временных рядов мониторинга ситуации с COVID в Санкт-Петербурге», — отмечается в отчете.

В Петербурге за 20 дней апреля умерли 340 пациентов с ОРВИ, пневмонией и COVID-19. А поступили в больницы — более пяти тысяч.

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Комментарии (12)

efela
Как у нас все быстро меняется - то ужас-ужас, то сбыча оптимистичного прогноза! Профессионалы работают - чего закажут, то и нарисуют.
hedgehog_
методику подогнали? вместо линейной шкалы логарифмическая теперь? :)
Иван 2пырьев
какая линия, если результат анализа готовят 10-14 дней?
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