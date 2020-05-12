В Петербурге сбывается оптимистичный прогноз по коронавирусу — экспонента сменяется линией

Межведомственная рабочая группа по противодействию распространению коронавируса в Петербурге считает, что ситуация с инфекцией в городе развивается по оптимистичному прогнозу. А экспоненциальный рост числа заболевших сменяется линейным. Данные приводятся в отчете за апрель, опубликованном 12 мая.

По данным специалистов, с 20 марта по 12 апреля скорость прироста соответствовала более благоприятному сценарию — удвоение количества выявленных случаев происходило за 7 дней, с 12 апреля по 17 апреля наблюдалось ухудшение эпидемиологической ситуации — переход на удвоение каждые 5 дней, а с 17 апреля — каждые 6 дней. Но с 25 апреля по настоящее время актуальным остается более оптимистический прогноз — удвоение количества выявленных случаев каждые 10 дней.