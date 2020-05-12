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12.05.2020 13:07
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В подмосковной больнице умер один из лидеров националистов России Константин Крылов

Российский публицист и общественный деятель Константин Крылов скончался в возрасте 52 лет. Об этом 12 мая сообщила в Facebook его подруга Надежда Шалимова.

«Сегодня в 12–00 умер Константин Анатольевич Крылов», — написала она. Напомним, 20 апреля Крылова госпитализировали в Боткинскую больницу в Москве с инсультом. Позже перевели в реабилитационный центр в Подмосковье.

Константин Крылов с осени 2006-го был членом ЦК Конгресса русских общин. С 2007-го — главным редактором газеты «Русский марш». В 2010-м занял пост главреда издания «Вопросы национализма». В 2011-м году на него было возбуждено уголовное дело по статье 282 УК за выступление на митинге «Хватит кормить Кавказ», который проходил на Болотной площади в Москве. В 2014-м был приговорён к 120 часам исправительных работ. В 2012 году Крылов основал Национально-демократическую партию, которая не была зарегистрирована.

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