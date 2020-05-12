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12.05.2020 13:02
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Федеральная налоговая служба: «На сегодня мы не можем чётко установить, сколько у нас семей»

Заместитель руководителя Федеральной налоговой службы России Виталий Колесников заявил, что в ведомстве не знают о точном количестве семей в стране, которым нужна материальная поддержка. Об этом чиновник заявил во время рассмотрения законопроекта о создании единого реестра с данными о доходах россиян.

«Законопроект очень важный, чтобы привести россиян и иностранцев в единый реестр. Основу реестра составит Единый госреестр записи актов гражданского состояния, а также сведения МВД России. Всего порядка 12 поставщиков сведений. В реестре населения нет никаких данных о доходах, имуществе. Нет данных, которое позволяют идентифицировать политические данные», — заявил Колесников в ходе заседания, которое транслируется на сайте Госдумы.

В качестве актуального примера необходимости легализации нового реестра данных замруководителя ФНС заявил, что в ведомстве не могут точно посчитать количество семей в России.

«Когда встаёт вопрос о материальной поддержке разных категорий, в том числе семей с детьми. На сегодня мы не можем чётко установить, сколько у нас семей. Семейные связи. Реестр населения позволит это сделать. Если информация о семье будет добавлена из разных источников информации о доходах, это позволит рассчитать сумму поддержки, — уточнил Виталий Колесников. — Реестр позволит прогнозировать развитие регионов. Реестр возьмёт на себя функции статистического учёта. Он жёстко защищён в с точки зрения персональных данных».

Ряд депутатов после этого отметили, что в России 42 миллиона семей, и это данные самой ФНС. Реплики о профпригодности сотрудников ФНС и цифровом концлагере прервал спикер Вячеслав Володин, который напомнил, что документ готовился ещё в бытность работы премьера Михаила Мишустина в налоговой. В итоге депутаты решили перенести рассмотрение законопроекта о создании нового единого реестра на более поздний срок.

В федеральный реестр о населении предлагают включать фамилию, имя, отчество, дату и место рождения и смерти, пол, реквизиты записи акта гражданского состояния о рождении и смерти, СНИЛС, ИНН, семейное положение, родственные связи. Предполагается, что реестр будет получать данные от государственных и муниципальных органов власти, органов местного самоуправления и органов управления государственными внебюджетными фондами.

Накануне портал государственных услуг не выдержал напора запросов, который вызвало заявление Владимира Путина о прямых выплатах семьям с детьми от трёх до 16 лет.

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Комментарии (9)

dragvs
В России сейчас даже нет единого реестра ЗАГС, о чем говорить.
Fenomen
Привет "технократу" Мишустину!
Samal_5e4d4df31fec5
Так пусть запросят эти данные в ФМС. Развели контор просиживателей штанов и все эти заседающие и ничего не производящие и марающие бумагу кормятся с налогов трудового народа!
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