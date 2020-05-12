Уральский производитель ИВЛ подтвердил, что поставлял аппараты в больницу Святого Георгия, где при пожаре погибли пять человек

Начальник отдела маркетинга и связей с общественностью АО «Уральский приборостроительный завод» Лидия Зимина подтвердила «Фонтанке», что завод действительно поставлял ИВЛ в Петербург. Но что горела именно их продукция — не сказала.



«Мы подтверждаем, что аппараты ИВЛ производства АО «Уральский приборостроительный завод» в рамках контракта поставлялись в Петербург. Официальными данными о том, какие аппараты были установлены в зоне возгорания, мы не располагаем. Ведется следствие», — заявила она 12 мая.

