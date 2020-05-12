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При пожаре в больнице Св.Георгия погибли пациенты

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12.05.2020 12:50
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Уральский производитель ИВЛ подтвердил, что поставлял аппараты в больницу Святого Георгия, где при пожаре погибли пять человек

Начальник отдела маркетинга и связей с общественностью АО «Уральский приборостроительный завод» Лидия Зимина подтвердила «Фонтанке», что завод действительно поставлял ИВЛ в Петербург. Но что горела именно их продукция — не сказала.

«Мы подтверждаем, что аппараты ИВЛ производства АО «Уральский приборостроительный завод» в рамках контракта поставлялись в Петербург. Официальными данными о том, какие аппараты были установлены в зоне возгорания, мы не располагаем. Ведется следствие», — заявила она 12 мая.

Напомним, что уральские ИВЛ в горевшую больницу Святого Георгия завозили по 400-миллионному контракту. В нем — 237 аппаратов. Источники ТАССа уверяют, что в горевшей больнице им. С. И. Спасокукоцкого в Москве были ИВЛ от того же производителя.

Возгорание произошло в седьмом часу утра 12 мая на глазах у врача. Погибли 5 человек, находившиеся в одной палате. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

260847121
Кислород не горит. Двойка по физике.
DEMOMON
"Но что горела именно их продукция — не сказала."
Ну разумеется. Ведь кислород мог воспламениться от любой искры. И это не обязательно ИВЛ.
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