Уральский производитель ИВЛ подтвердил, что поставлял аппараты в больницу Святого Георгия, где при пожаре погибли пять человек
Начальник отдела маркетинга и связей с общественностью АО «Уральский приборостроительный завод» Лидия Зимина подтвердила «Фонтанке», что завод действительно поставлял ИВЛ в Петербург. Но что горела именно их продукция — не сказала.
«Мы подтверждаем, что аппараты ИВЛ производства АО «Уральский приборостроительный завод» в рамках контракта поставлялись в Петербург. Официальными данными о том, какие аппараты были установлены в зоне возгорания, мы не располагаем. Ведется следствие», — заявила она 12 мая.
Напомним, что уральские ИВЛ в горевшую больницу Святого Георгия завозили по 400-миллионному контракту. В нем — 237 аппаратов. Источники ТАССа уверяют, что в горевшей больнице
Возгорание произошло в седьмом часу утра 12 мая на глазах у врача. Погибли 5 человек, находившиеся в одной палате. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».