Петербургские автозаводы возвращаются с каникул. Nissan и Toyota вернутся к прежнему графику, Hyundai — пока в сокращенном режиме
Петербургские автозаводы 12 мая рассказали о том, в каком режиме будут работать после завершения официальных коронавирусных каникул. Так, завод Nissan c 18 мая возобновит работу в две смены пять дней в неделю, рассказали в компании. По такому же графику предприятие функционировало до ухода на каникулы. Ранее компания сообщала о планах перейти на одну смену и сократить примерно четверть сотрудников — но только с августа.
В пресс-службе Toyota на момент публикации не ответили на запрос «Фонтанки». По данным «Коммерсанта», петербургский завод с 12 мая возобновляет производство автомобилей в полном объёме. Также свою работу в штатном режиме начнут склады сервисных запасных частей в Московской области и Новосибирске. До ухода на каникулы Toyota работала пять дней в неделю в одну смену.
Hyundai, который большую часть коронавирусных каникул работал в одну смену, с 12 по 15 мая будет выпускать машины в две смены. Ежедневно с конвейера будет сходить более 700 автомобилей для российского рынка и на экспорт, сказали в компании. По поводу дальнейшего графика пока не определились. До коронавирусных каникул предприятие Hyundai работало в три смены.
11 мая президент Владимир Путин заявил, что с 12 мая единый период нерабочих дней для всей страны и для основных отраслей экономики завершается. Но губернаторы будут самостоятельно принимать решения о характере ограничительных мер.
В Петербурге промышленным предприятиям разрешено работать с условием соблюдения стандартов безопасности. При этом автодилерским салонам открыться пока не разрешили.