Петербургские автозаводы возвращаются с каникул. Nissan и Toyota вернутся к прежнему графику, Hyundai — пока в сокращенном режиме

Петербургские автозаводы 12 мая рассказали о том, в каком режиме будут работать после завершения официальных коронавирусных каникул. Так, завод Nissan c 18 мая возобновит работу в две смены пять дней в неделю, рассказали в компании. По такому же графику предприятие функционировало до ухода на каникулы. Ранее компания сообщала о планах перейти на одну смену и сократить примерно четверть сотрудников — но только с августа.



В пресс-службе Toyota на момент публикации не ответили на запрос «Фонтанки». По данным «Коммерсанта», петербургский завод с 12 мая возобновляет производство автомобилей в полном объёме. Также свою работу в штатном режиме начнут склады сервисных запасных частей в Московской области и Новосибирске. До ухода на каникулы Toyota работала пять дней в неделю в одну смену.

