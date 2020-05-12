Середина мая такая, какой должна была быть середина января, но не была. Сильный снегопад прошёл в Тосненском районе Ленинградской области, соседнем с Санкт-Петербургом.

Последствия снегопада 12 мая демонстрирует на фотографии Светлана в паблике «Грибы и Грибники СПб» «ВКонтакте». Плотный белый ковёр накрыл землю, деревья и дома.