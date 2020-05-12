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12.05.2020 11:30
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Белым-белом, всё замело: сильный снег прошёл под Петербургом

Середина мая такая, какой должна была быть середина января, но не была. Сильный снегопад прошёл в Тосненском районе Ленинградской области, соседнем с Санкт-Петербургом.

Последствия снегопада 12 мая демонстрирует на фотографии Светлана в паблике «Грибы и Грибники СПб» «ВКонтакте». Плотный белый ковёр накрыл землю, деревья и дома.

Фото: Светлана, »Грибы и Грибники СПб» / vk.com/grib_spb

Синоптики ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» предупреждали о том, что сегодня в Ленобласти ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, местами сильные, при плюсовой температуре. 13 и 14 мая тоже возможен дождь со снегом. В Петербурге тоже дожди.

Снежно и в соседних регионах.

Фото: Светлана, »Грибы и Грибники СПб» / vk.com/grib_spb

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