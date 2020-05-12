В Петербурге за сутки количество умерших от коронавируса увеличилось на двух человек

До 58 возросло количество погибших от новой коронавирусной инфекции. Коронавирус унес жизни еще двух жителей Петербурга. Об этом сообщается 12 мая на сайте «Стопкоронавирус.рф».

За сутки в Петербурге выявлено еще 339 заболевших Covid-19. Таким образом, общее количество заразившихся составило 8050. Выздоровели на ко вторнику еще 103 человека, а всего 1784.

Также за сутки зафиксировано 107 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончалось 2116 человек.