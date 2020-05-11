В метро Петербурга заработают 17 ранее закрытых вестибюлей

Ранее закрытые из-за коронавирусных ограничений 17 вестибюлей петербургского метро с 12 мая откроют для пассажиров. Об этом 11 мая сообщила пресс-служба подземки на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Исключение составит только станция «Новокрестовская».
При этом в пресс-службе напомнили, что до особого распоряжения продолжит работу в нынешнем режиме, и для входа станции будут закрываться в 22 часа.
Ранее в петербургском метрополитене началась установка аппаратов для продажи средств индивидуальной защиты. С 12-го числа проезд без них запрещен.
Губернатор Александр Беглов подписал изменения в 121-е постановление. Ношение масок и перчаток на транспорте и в общественных местах становится не рекомендацией для граждан, а обязанностью. В Смольном к общественным местам причисляют и городские улицы.