В метро Петербурга заработают 17 ранее закрытых вестибюлей

Ранее закрытые из-за коронавирусных ограничений 17 вестибюлей петербургского метро с 12 мая откроют для пассажиров. Об этом 11 мая сообщила пресс-служба подземки на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Исключение составит только станция «Новокрестовская».



При этом в пресс-службе напомнили, что до особого распоряжения продолжит работу в нынешнем режиме, и для входа станции будут закрываться в 22 часа.



Ранее в петербургском метрополитене началась установка аппаратов для продажи средств индивидуальной защиты. С 12-го числа проезд без них запрещен.

