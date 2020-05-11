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11.05.2020 21:40
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В метро Петербурга заработают 17 ранее закрытых вестибюлей

Ранее закрытые из-за коронавирусных ограничений 17 вестибюлей петербургского метро с 12 мая откроют для пассажиров. Об этом 11 мая сообщила пресс-служба подземки на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Исключение составит только станция «Новокрестовская».

При этом в пресс-службе напомнили, что до особого распоряжения продолжит работу в нынешнем режиме, и для входа станции будут закрываться в 22 часа.

Ранее в петербургском метрополитене началась установка аппаратов для продажи средств индивидуальной защиты. С 12-го числа проезд без них запрещен.

Губернатор Александр Беглов подписал изменения в 121-е постановление. Ношение масок и перчаток на транспорте и в общественных местах становится не рекомендацией для граждан, а обязанностью. В Смольном к общественным местам причисляют и городские улицы.

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Комментарии (13)

Pensioneer
А деньги за карточки купленные пенсионерами до закрытия метро вернут?
hayalci33
А транспорт? Маршрутки верните ироды!!!
Агроном аэродрома
Вот что Владимир Владимирович Животворящий делает! :)
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