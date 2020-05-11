Голикова рассказала, что смертность от коронавируса в России в 7,4 раза ниже, чем в мире. Без симптомов болеют более 46 процентов

В России фиксируют тенденцию к снижению темпов прироста числа зараженных коронавирусной инфекцией. При этом в ряде регионов темпы остаются высокими, а доля граждан без симптомов превысила 46 процентов. Об этом 11 мая заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке.



Вице-премьер отметила, что 11 регионов могли бы уже выйти на второй этап снятия ограничений, а еще 22 региона могут провести первый этап снятия ограничений, когда будут разрешены прогулки и занятия спортом на открытом воздухе. При этом, по ее словам, на первом этапе выхода из ограничений в связи с коронавирусом коэффициент распространения инфекции не должен быть выше 1%.

