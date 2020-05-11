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11.05.2020 17:29
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Голикова рассказала, что смертность от коронавируса в России в 7,4 раза ниже, чем в мире. Без симптомов болеют более 46 процентов

В России фиксируют тенденцию к снижению темпов прироста числа зараженных коронавирусной инфекцией. При этом в ряде регионов темпы остаются высокими, а доля граждан без симптомов превысила 46 процентов. Об этом 11 мая заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке.

Вице-премьер отметила, что 11 регионов могли бы уже выйти на второй этап снятия ограничений, а еще 22 региона могут провести первый этап снятия ограничений, когда будут разрешены прогулки и занятия спортом на открытом воздухе. При этом, по ее словам, на первом этапе выхода из ограничений в связи с коронавирусом коэффициент распространения инфекции не должен быть выше 1%.

Также Татьяна Голикова рассказала, что доля болеющих пневмонией пациентов с коронавирусом в России снизилась с 25% до 20,6%, а летальность от последствий инфекции в России в среднем в 7,4 раза ниже, чем в целом по миру.

Режим ограничений нужно снимать с оглядкой на то, что вирус может вернуться и при условии достаточного количества коек в больницах, резюмировала вице-премьер.

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Комментарии (10)

NikIvanov
Новый жанр появился. Были сказки для детей, теперь и для взрослых...)
260878001
"Болеют без симптомов" это само по себе просто пушка. А 46% это просто вишенка на торт. Ничто лучше не отражает фейковость этой эпидемии как сам министр здравоохранения.
Memory17
Вот прекрасное подтверждение того, что статистика по коронавирусу у нас рисованная, смертность скрыть труднее, значит кол-во больных сильно завышено.
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