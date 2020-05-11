Режим самоизоляции в Крыму продлили до 31 мая. Ограничения для предприятий начнут снимать через неделю

Режим самоизоляции для населения в Крыму продлили до 31 мая. Указ главы республики Сергея Аксенова опубликовала пресс-служба правительства полуострова. Ранее конечная дата самоизоляции для жителей республики была определена 11 мая, а режим повышенной готовности из-за распространения инфекции продлен до 31 мая.

С 12 мая в Крыму вводится режим ношения масок в общественных местах. Ограничения по работе предприятий из-за коронавируса в Крыму начнут снимать с 18 мая.

Прибывающие на полуостров, не имеющие регистрации или собственности, должны находиться на 14-дневном карантине в обсерваторе.

