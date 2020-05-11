Путин пообещал прямые выплаты всем семьям с детьми до 16 лет

Каждая российская семья, где воспитываются дети до 16 лет, сможет получить помощь от государства. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке 11 мая.



С 1 июня единовременно будет выплачено по 10 тысяч рублей семьям с детьми на каждого ребенка с 3 до 16 лет. Глава государства также предложил установить ежемесячную выплату по 5 тысяч рублей для семей, где есть дети до трех лет.

Нуждающиеся семьи, где доход ниже прожиточного минимума, смогут оформить пособия. Такие выплаты будут начисляться с начала текущего года. То есть семья разово получит за все полгода. В среднем — 33 тысячи рублей за каждого ребенка.