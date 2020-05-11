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11.05.2020 16:48
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Путин пообещал прямые выплаты всем семьям с детьми до 16 лет

Каждая российская семья, где воспитываются дети до 16 лет, сможет получить помощь от государства. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке 11 мая.

С 1 июня единовременно будет выплачено по 10 тысяч рублей семьям с детьми на каждого ребенка с 3 до 16 лет. Глава государства также предложил установить ежемесячную выплату по 5 тысяч рублей для семей, где есть дети до трех лет.

Нуждающиеся семьи, где доход ниже прожиточного минимума, смогут оформить пособия. Такие выплаты будут начисляться с начала текущего года. То есть семья разово получит за все полгода. В среднем — 33 тысячи рублей за каждого ребенка.

В два раза будет повышен минимальный размер пособия по уходу за ребенком, его размер составит 6751 рубль.

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Комментарии (38)

CET
О ПОМОЩИ ПРОСТЫМ ПЕНСИОНЕРАМ НИ СЛОВА. ПУСТЬ ПОМИРАЮТ, НЕ ЖАЛКО! ПУТИНУ НЕ НУЖНА ОБУЗА!
alexpv
Полагаю это такая же лапша на уши как и помощь бизнесу. Все коварство в деталях мелким почерком в примечаниях.
Фраза про прожиточный минимум ниже уровня похоже все ставит на свои места. Рассчитать на эту помощь смогут единицы.
Piligrino
Вот момент с доходом ниже прожиточного минимума был озвучен.... Тоесть как обычно мало кому дадут.
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