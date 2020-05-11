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11.05.2020 11:55
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Хореограф группы Тутберидзе: Фанаты Трусовой пишут мне в личку такое, что у меня волосы шевелятся, некоторым стоит обратиться к психологам

Болельщики 15-летней фигуристки Александры Трусовой устроили травлю Алексея Железнякова, хореографа из группы Этери Тутберидзе, после интервью, в котором тот назвал переход спортсменки к Евгению Плющенко предательством. Железняков ответил на оскорбления «ВКонтакте» в понедельник, 11 мая.

«После моего интервью вы все как с цепи сорвались, поливаете помоями друг друга, фаны Сашы пишут мне и в личку, и в комментариях такое, что у меня волосы шевелятся, некоторым даже, думаю, стоит обратиться к психологам, но это, слава богу, единицы. Даже не буду рассказывать, что там в личку прилетало. Касается двух сторон: успокойтесь уже, пожалуйста, что вы смакуете эту тему, надо же когда-то остановиться! Я не напрашивался на это интервью, меня попросили, и я высказал свое мнение, а по-вашему, за такое я должен дифирамбы петь, раскланяться и цветы подарить?» — написал Железняков.

По словам хореографа, Академия Плющенко не первый раз плюет его команде в лицо и в этот раз он решил не отмалчиваться. С этим и связаны его слова в интервью. Кроме того, он не считает слово «предательство» оскорблением.

«И напоследок добавлю. Саше я желаю только добра, и мне искренне жаль, что они совершили такую ошибку, тут скорее не ребенок, а родители зачинщики конфликта и перехода, ну да ладно, что сделано, то сделано. Время все покажет, кто приобретет, а кто потеряет. А семья Рудковских, конечно, гениальна! Натворить такое и выставить Тутберидзетим виноватыми во всех бедах — снимаю шляпу перед вашей хитростью и продуманностью. Всем добра, и давайте уже успокоимся. Это был последний комментарий к происходящему, далее полная тишина», — подчеркнул Железняков.

Ранее Плющенко также отреагировал на интервью Железнякова. «Бедолага, что ты куришь?» — в частности, писал Плющенко.

Напомним, 15-летняя чемпионка Европы по фигурному катанию Александра Трусова 6 мая ушла от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко. По словам Плющенко, решение о переходе принадлежало самой Трусовой и ее родителям. Подробнее об этой ситуации читайте в материале «Фонтанки». Вместе с Трусовой ушла также еще одна суперфигуристка, Вероника Жилина, которая в свои 11 лет уже умеет делать четверные прыжки, а также тренер Сергей Розанов.

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Комментарии (3)

efela
Это так важно и интересно? Неужели это интересует кого-то кроме участников этой склоки?
alexber2
Надо же, какой впечатлительный, интересно, что они пишут. Отчего у него волосы дубом встают?
footballer12
Так фанаты "фигурки" (тошнит от этого слова на самом деле) натурально отбитые на всю голову, футбольным до них как до Луны.
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