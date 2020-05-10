В Петербурге тушили пожар на территории компании, которая занимается производством антисептиков

По данным очевидцев, огонь охватил постройку на улице Потапова. Работу спасателей на месте происшествия они запечатлели на камеры своих телефонов.

Пожар в Красногвардейском районе произошел вечером 10 мая. Информация об этом появилась в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По информации городского управления МЧС, пожар произошел на улице Потапова, дома 2, литера А. В небольшой пристройке к зданию столовой горела емкость с дизельным топливом объемом 800 литров на площади пять квадратных метров. Ее уже потушили. Сведения о пострадавших не поступали.

По данным «Фонтанки», по указанному адресу расположено производство ООО «Неохим», которое, среди прочего, занимается продажей антисептиков для рук и помещений, а также сырья для дезинфицирующих средств.

Согласно СПАРК, выручка компании за 2018 год (более свежих сведений нет), составила свыше миллиарда рублей. Среди заказчиков компании — центр хозяйственного обеспечения регионального УМВД, АО «Гознак» и другие.