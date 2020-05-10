На господдержку претендуют больше тысячи системообразующих российских компаний. Перед кредитом их ждет стресс-тест
Российское правительство утвердило процесс предоставления господдержки системообразующим организациям, которых сейчас в списке 1151.
Об этом 10 мая сообщает на сайте правительства. «Для получения помощи организации должны пройти стресс-тестирование. Заявки тех из них, кто по результатам теста оказался в зоне риска, должны быть верифицированы и рассмотрены на заседаниях Межведомственной комиссии и Правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики», - уточняет кабмин. Те из более чем тысячи компаний, кто пройдет этот тест, могут претендовать на льготный кредит.
Предусмотрены и иные меры для «особо пострадавших». Они могут получить субсидии на возмещение затрат, отсрочки по налоговым платежам и госгарантии для реструктуризации кредита или получения нового займа.