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10.05.2020 15:33
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На господдержку претендуют больше тысячи системообразующих российских компаний. Перед кредитом их ждет стресс-тест

Российское правительство утвердило процесс предоставления господдержки системообразующим организациям, которых сейчас в списке 1151.

Об этом 10 мая сообщает на сайте правительства. «Для получения помощи организации должны пройти стресс-тестирование. Заявки тех из них, кто по результатам теста оказался в зоне риска, должны быть верифицированы и рассмотрены на заседаниях Межведомственной комиссии и Правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики», - уточняет кабмин. Те из более чем тысячи компаний, кто пройдет этот тест, могут претендовать на льготный кредит.

Предусмотрены и иные меры для «особо пострадавших». Они могут получить субсидии на возмещение затрат, отсрочки по налоговым платежам и госгарантии для реструктуризации кредита или получения нового займа.

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Комментарии (6)

Mozg
Зачем работать, когда можно просить подачек от государства?
krasnonosov
Представляю сколько пришлось бизнесу занести чиновникам, что бы оказаться в этом списке на раздербанивание бюджета страны.
Крабовая барыня Ксения Собчак не даст соврать.
WuhanRockCafe
После Игоря Ивановича в закромах, конечно, мало чего останется, но с паршивой овцы хоть шерсти клок.
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