Ушел, но обещал вернуться. Подросток с подтвержденным коронавирусом сбежал из тихвинской больницы

Ночной побег из коронавирусного отделения совершил молодой пациент тихвинской больницы. Держать контакт с беглецом удается с помощью мобильного телефона, который он прихватил с собой.



Как стало известно «Фонтанке» 10 мая, в половине четвертого утра в полицию поступило сообщение из Тихвинской межрайонной больницы имени Калмыкова. В нем говорилось, что медучреждение самовольно покинул 16-летний житель Гатчинского районе Ленобласти. У последнего имеется подтвержденный диагноз «коронавирус».



Сбежавший прихватил с собой смартфон. На звонки он отвечает, но говорить, куда отправился, не хочет. Однако пообещал скоро вернуться.

