Ушел, но обещал вернуться. Подросток с подтвержденным коронавирусом сбежал из тихвинской больницы
Ночной побег из коронавирусного отделения совершил молодой пациент тихвинской больницы. Держать контакт с беглецом удается с помощью мобильного телефона, который он прихватил с собой.
Как стало известно «Фонтанке» 10 мая, в половине четвертого утра в полицию поступило сообщение из Тихвинской межрайонной больницы имени Калмыкова. В нем говорилось, что медучреждение самовольно покинул 16-летний житель Гатчинского районе Ленобласти. У последнего имеется подтвержденный диагноз «коронавирус».
Сбежавший прихватил с собой смартфон. На звонки он отвечает, но говорить, куда отправился, не хочет. Однако пообещал скоро вернуться.
Полиция, по данным 47news, ориентирована на поиск худого подростка среднего роста. Он может быть одет в желтую толстовку и черные брюки.