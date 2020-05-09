Коронавирус преодолел очередной рубеж. Он заразил больше 4 миллионов и убил почти 300 тысяч

Абсолютным лидером по количеству инфицированных остаются США: количество заболевших в стране – больше 1,3 миллиона. На втором, третьем и четвёртом местах находятся Испания, Италия и Великобритания, где количество подтверждённых случаев COVID-19 – больше 210 тысяч на страну. Россия замыкает первую пятёрку. По количеству смертей, а всего их 277 тысяч, также лидируют штаты, в стране почти 80 тысяч смертельных случаев. Россия на 18 месте.

Тем временем в государствах, которые в 2019 году первыми столкнулись с новой инфекцией, но сумели справиться с ней к маю 2020 года, заговорили об угрозе второй волны. Так, 9 мая вспышка вновь произошла в южнокорейском Сеуле: десятки человек заразились в барах и ночных клубах одного из районов города.



В России заболеваемость продолжает расти. В Петербурге за последние сутки умерли пять человек, количество официально зарегистрированных случаев заболевание в стране приблизилось к 200 тысячам.

