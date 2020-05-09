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09.05.2020 10:47
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В России на 10817 больше заболевших коронавирусом. За сутки в Петербурге прибавилось 425 случаев

Более ста зараженных коронавирусом умерли в России за сутки. Общее число подтвержденных случаев COVID-19 снова превысило десять тысяч.

О 104 смертях сообщает 9 мая оперативный штаб по коронавирусу. Это максимальные суточные потери за все время эпидемии.

Петербург тоже побил собственный «рекорд» — за сутки зарегистрированы 425 зараженных пациентов. Это третий показатель заболеваемости по стране. В Москве подтверждены 5 667 диагнозов, в Московской области — 1075.

Случаи заболевания — 10 817 — зафиксировали почти во всех регионах. Почти половина зараженных не имели клинических проявлений болезни, уточняет оперштаб.

Всего в России подтверждены 198 676 случаев коронавируса. Умерли 1827 человек. Выздоровели 16 % заболевших.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (14)

261254451
это результат того, что бараны повылезли последние 3 дня апреля на улицы.... теперь ждём более жёстких мер
wirvinna
Президент Магуфули говорит, что тесты были признаны ошибочными после того, как образцы коз, овец и папоротников дали положительный результат на COVID-19.
https://www.aljazeera.com/news/2020/05/tanzania-president-questions-coronavirus-kits-animal-test-200503174100809.html
alex7151336
"Петербург тоже побил собственный «рекорд» — за сутки зарегистрированы 425 новых пациентов. " Каждый день нестабильные цифры... Если посмотреть статистику в развитии, то прирост идет за счет очаговых выявлений (конкретые локации), а не в результате каких либо плановых анализов, так что говорить о росте в принципе, на мой взгляд не стоит.
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