В России на 10817 больше заболевших коронавирусом. За сутки в Петербурге прибавилось 425 случаев

Более ста зараженных коронавирусом умерли в России за сутки. Общее число подтвержденных случаев COVID-19 снова превысило десять тысяч.

О 104 смертях сообщает 9 мая оперативный штаб по коронавирусу. Это максимальные суточные потери за все время эпидемии.

Петербург тоже побил собственный «рекорд» — за сутки зарегистрированы 425 зараженных пациентов. Это третий показатель заболеваемости по стране. В Москве подтверждены 5 667 диагнозов, в Московской области — 1075.

Случаи заболевания — 10 817 — зафиксировали почти во всех регионах. Почти половина зараженных не имели клинических проявлений болезни, уточняет оперштаб.