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09.05.2020 20:20
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Туктамышева о расставании с Лазукиным: Мы не совсем подходили друг другу

Петербургская фигуристка Елизавета Туктамышева назвала причины расставания с фигуристом Андреем Лазукиным. Как заявила 23-летняя спортсменка в интервью РИА Новости в субботу, 9 мая, молодые люди продолжают дружить и заниматься в группе у тренера Алексея Мишина.

«Я по сей день к нему (Лазукину) прекрасно отношусь, мы остались друзьями. Просто бывает так, что понимаешь, когда долго в отношениях, что не совсем вы подходите друг другу, и все. Мы были вместе примерно пять лет. Мы постоянно были вместе — на тренировках, на сборах. Это как в паре, мне кажется, что, когда в паре катаешься, люди потом начинают встречаться. Это нормально, что есть привязанность к человеку. Но хорошо, что мы сейчас это поняли, что надо идти дальше как-то не вместе», — добавила Туктамышева.

Ранее Елизавета призналась, что согласилась бы на откровенную фотосессию, главное, чтобы было не пошло.

Елизавета Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года.

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Комментарии (5)

Dimitry Antonov
Фонтанка! Найдите, пожалуйста, уже мужика для этой танцующей на льду женщине!
Только не пишите о ней здесь! Хватит её рекламировать.
260409351
5 лет - это очень долго... а кто эти люди?
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