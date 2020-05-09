Туктамышева о расставании с Лазукиным: Мы не совсем подходили друг другу

Петербургская фигуристка Елизавета Туктамышева назвала причины расставания с фигуристом Андреем Лазукиным. Как заявила 23-летняя спортсменка в интервью РИА Новости в субботу, 9 мая, молодые люди продолжают дружить и заниматься в группе у тренера Алексея Мишина.



«Я по сей день к нему (Лазукину) прекрасно отношусь, мы остались друзьями. Просто бывает так, что понимаешь, когда долго в отношениях, что не совсем вы подходите друг другу, и все. Мы были вместе примерно пять лет. Мы постоянно были вместе — на тренировках, на сборах. Это как в паре, мне кажется, что, когда в паре катаешься, люди потом начинают встречаться. Это нормально, что есть привязанность к человеку. Но хорошо, что мы сейчас это поняли, что надо идти дальше как-то не вместе», — добавила Туктамышева.