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07.05.2020 14:45
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Туктамышева согласилась на откровенную фотосессию: Главное, сделать красиво, но не пошло

Петербургская фигуристка Елизавета Туктамышева призналась, что согласилась бы на откровенную фотосессию. Но, как она подчеркнула в интервью РИА Новости в четверг, 7 мая, есть несколько нюансов.

«Я бы согласилась. То, что я вижу в журналах MAXIM, я просто подписана в инстаграме, для меня это красиво. Там показано красивое тело, красивые женщины. Главное, сделать красиво, но не пошло. Например, в каком-то красивом нижнем белье. Мы же не говорим, что обязательно нужно встать голой, и все, на обложку журнала», — добавила Туктамышева.

Напомним, в октябре 2018 года Туктамышева представила скандальное показательное выступление с раздеванием под песню Бритни Спирс Toxic. В своем инстаграме Елизавета часто выкладывает фотографии в нижнем белье, а недавно опубликовала фото себя голой, прикрывшись одной подушкой.

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Комментарии (1)

blackrider
эх, вот если б Аделина Сотникова согласилась...
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