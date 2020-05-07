Туктамышева согласилась на откровенную фотосессию: Главное, сделать красиво, но не пошло

Петербургская фигуристка Елизавета Туктамышева призналась, что согласилась бы на откровенную фотосессию. Но, как она подчеркнула в интервью РИА Новости в четверг, 7 мая, есть несколько нюансов.



«Я бы согласилась. То, что я вижу в журналах MAXIM, я просто подписана в инстаграме, для меня это красиво. Там показано красивое тело, красивые женщины. Главное, сделать красиво, но не пошло. Например, в каком-то красивом нижнем белье. Мы же не говорим, что обязательно нужно встать голой, и все, на обложку журнала», — добавила Туктамышева.