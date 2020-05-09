Европа готовится к постепенному ослаблению запрета на туризм, потому что «нуждается в отдыхе»
Европейский союз собирается хотя бы частично спасти летний туристический сезон. Достичь этого предлагается ослаблением запрета на путешествия между странами блока.
Об этом 9 мая пишет Reuters со ссылкой на документ законопроекта, который, по информации издания, должен быть рассмотрен в ближайшую среду. Стимулировать людей на поездки, а заодно поправить экономическое положение в отрасли собираются с помощью ваучеров, которые выдадут взамен полной денежной компенсации за билеты на авиарейсы.
Ваучеры можно будет вернуть до конца срока их действия. Такая опция должна быть доступна всем туристам, отмечается в документе. Снимать ограничения странам Евросоюза посоветуют «постепенно», а послабления в секторе передвижений коснутся не всех направлений. При этом внешние границы Евросоюза останутся закрыты как минимум до середины июня.
«Пока не станут доступны вакцина или лечение, потребности путешествий и туризма должны быть сопоставлены с рисками повторного распространения вируса... что может привести к повторному введению ограничительных мер», — цитирует издание часть разработанного экспертами плана. Как указывает Reuters, рабочее название стратегии — «Европа нуждается в отдыхе».
Сектор туризма является одним из наиболее пострадавших из-за пандемии коронавируса. Только в Европе речь идёт о потере около 6,4 миллиона рабочих мест.