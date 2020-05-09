Европа готовится к постепенному ослаблению запрета на туризм, потому что «нуждается в отдыхе»

Европейский союз собирается хотя бы частично спасти летний туристический сезон. Достичь этого предлагается ослаблением запрета на путешествия между странами блока.



Об этом 9 мая пишет Reuters со ссылкой на документ законопроекта, который, по информации издания, должен быть рассмотрен в ближайшую среду. Стимулировать людей на поездки, а заодно поправить экономическое положение в отрасли собираются с помощью ваучеров, которые выдадут взамен полной денежной компенсации за билеты на авиарейсы.

Ваучеры можно будет вернуть до конца срока их действия. Такая опция должна быть доступна всем туристам, отмечается в документе. Снимать ограничения странам Евросоюза посоветуют «постепенно», а послабления в секторе передвижений коснутся не всех направлений. При этом внешние границы Евросоюза останутся закрыты как минимум до середины июня.

