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09.05.2020 15:35
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Европа готовится к постепенному ослаблению запрета на туризм, потому что «нуждается в отдыхе»

Европейский союз собирается хотя бы частично спасти летний туристический сезон. Достичь этого предлагается ослаблением запрета на путешествия между странами блока.

Об этом 9 мая пишет Reuters со ссылкой на документ законопроекта, который, по информации издания, должен быть рассмотрен в ближайшую среду. Стимулировать людей на поездки, а заодно поправить экономическое положение в отрасли собираются с помощью ваучеров, которые выдадут взамен полной денежной компенсации за билеты на авиарейсы.

Ваучеры можно будет вернуть до конца срока их действия. Такая опция должна быть доступна всем туристам, отмечается в документе. Снимать ограничения странам Евросоюза посоветуют «постепенно», а послабления в секторе передвижений коснутся не всех направлений. При этом внешние границы Евросоюза останутся закрыты как минимум до середины июня.

«Пока не станут доступны вакцина или лечение, потребности путешествий и туризма должны быть сопоставлены с рисками повторного распространения вируса... что может привести к повторному введению ограничительных мер», — цитирует издание часть разработанного экспертами плана. Как указывает Reuters, рабочее название стратегии — «Европа нуждается в отдыхе».

Сектор туризма является одним из наиболее пострадавших из-за пандемии коронавируса. Только в Европе речь идёт о потере около 6,4 миллиона рабочих мест.

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Комментарии (2)

КириллП
Господи, ну какой идиот не может написать на русском языке?
"документ законопроекта" - уши вянут, глаза в кучку собираются!!!
Mozg
Хорошая новость для тех, кто хочет открывать внутрироссийский туризм.

Петербург- город летнего туризма!
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