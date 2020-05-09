Эфиопские войска по ошибке сбили над Сомали самолет с гуманитарной помощью для больных коронавирусом

Грузовой гражданский самолет был сбит над территорией Сомали. В него пустили управляемую ракету, погибли пятеро.



Об этом 9 мая пишет кенийская газета The Standart со ссылкой на письмо, отправленное в Африканский союз эфиопской стороной. В нем отмечено, что борт приближался к расположению эфиопских войск, не следовал протоколу полета и не выходил на связь.



Самолет с кенийской регистрацией перевозил гуманитарный груз из сомалийской столицы Могадишо в город Берделе на западе страны 4 мая. Его сбили управляемой ракетой. Помощь предназначалась для коронавирусных больных.

