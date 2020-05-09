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09.05.2020 14:47
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Эфиопские войска по ошибке сбили над Сомали самолет с гуманитарной помощью для больных коронавирусом

Грузовой гражданский самолет был сбит над территорией Сомали. В него пустили управляемую ракету, погибли пятеро.

Об этом 9 мая пишет кенийская газета The Standart со ссылкой на письмо, отправленное в Африканский союз эфиопской стороной. В нем отмечено, что борт приближался к расположению эфиопских войск, не следовал протоколу полета и не выходил на связь.

Самолет с кенийской регистрацией перевозил гуманитарный груз из сомалийской столицы Могадишо в город Берделе на западе страны 4 мая. Его сбили управляемой ракетой. Помощь предназначалась для коронавирусных больных.

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Комментарии (5)

krasnonosov
Надо же папуасам чем-то обосновывать новые кредиты от России и на что-то списывать старые.
Владислав Гольянов
Опять в ЧВК "птичку сбили"
cattos
Эфиопы...
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