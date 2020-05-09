Из-за мер предосторожности в Петербурге закроют «салютные» станции метро. Фейерверк будет, но не над Невой
Власти Петербурга ввели еще одно ограничение, чтобы предотвратить массовое скопление горожан, если те захотят посмотреть с набережных салют Победы. Вторая хитрость заключается в том, что Петропавловка не даст зрелищности, место пуска фейерверков держится в тайне.
Об изменении графика работы двух станций 9 мая сообщает петербургский метрополитен: в 21:00 на вход и выход закроют станции «Горьковская» и «Адмиралтейская», поезда проследуют мимо, а в 22:00 подземка закроется полностью.
Закрытые досрочно станции наиболее удобны для выхода к набережным Петербурга. В 23:00 с бастиона Петропавловской крепости дадут артиллерийский салют. Но это будут только залпы — без картинки. Фейерверки же, по решению командующего Западным военным округом, будут запущены в другой точке города. Ранее губернатор Александр Беглов попросил военных вовсе отменить зрелищную часть салюта, чтобы не провоцировать петербуржцев на скученность.
Из-за угрозы распространения коронавируса в Петербурге отменены массовые мероприятия. Увидеть салют Победы можно будет в эфире «Фонтанки». Мы покажем и звуковую часть, и фейерверк.
Весь день в рамках спецпроекта «Говорит и показывает Ленинград» (tv.fontanka.ru) мы говорим, вспоминаем, гордимся, поем. Также «Фонтанка» ведет текстовую трансляцию обо всем, что происходит 9 мая в Петербурге, стране и мире.