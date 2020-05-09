FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+13°C/Завтра: +14
73.87р80.00р
Пособие по безработице - опытКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
09.05.2020 13:12
19
Печать

Из-за мер предосторожности в Петербурге закроют «салютные» станции метро. Фейерверк будет, но не над Невой

Власти Петербурга ввели еще одно ограничение, чтобы предотвратить массовое скопление горожан, если те захотят посмотреть с набережных салют Победы. Вторая хитрость заключается в том, что Петропавловка не даст зрелищности, место пуска фейерверков держится в тайне.

Об изменении графика работы двух станций 9 мая сообщает петербургский метрополитен: в 21:00 на вход и выход закроют станции «Горьковская» и «Адмиралтейская», поезда проследуют мимо, а в 22:00 подземка закроется полностью.

Закрытые досрочно станции наиболее удобны для выхода к набережным Петербурга. В 23:00 с бастиона Петропавловской крепости дадут артиллерийский салют. Но это будут только залпы — без картинки. Фейерверки же, по решению командующего Западным военным округом, будут запущены в другой точке города. Ранее губернатор Александр Беглов попросил военных вовсе отменить зрелищную часть салюта, чтобы не провоцировать петербуржцев на скученность.

Из-за угрозы распространения коронавируса в Петербурге отменены массовые мероприятия. Увидеть салют Победы можно будет в эфире «Фонтанки». Мы покажем и звуковую часть, и фейерверк.

Весь день в рамках спецпроекта «Говорит и показывает Ленинград» (tv.fontanka.ru) мы говорим, вспоминаем, гордимся, поем. Также «Фонтанка» ведет текстовую трансляцию обо всем, что происходит 9 мая в Петербурге, стране и мире.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (19)

hmjo
В названии все написано. У Невы делать нечего. И будет фейерверк, а не салют. В Парке Победы постреляют фейерверк из хлопушек для тех, кто там наберется. Вот и весь праздничный "салют"
cattos
Фейерверк - это китайские хлопушки. По памятным дням в городе салют! Запомните наконец, гости нашего города!
Татьяна Иванова
Не поняла, а фейерверк просто так будет, без зрителей? а зачем?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний