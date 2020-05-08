Фейерверк отступает, но не сдаётся. 9 Мая в Петербурге будет полноценный салют, но посмотреть вживую не получится
Западный военный округ совместно со Смольным разработал альтернативный план, чтобы в День Победы и салют показать, и горожан на скопление не провоцировать.
Как стало известно «Фонтанке», соломоново решение было принято командованием ЗВО 8 мая. В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне с территории Петропавловской крепости будут даны только артиллерийские залпы. Как и говорил накануне губернатор Александр Беглов, орудия салютуют лишь «звуком», привычных огоньков не будет. А значит, и собираться на набережной Невы нет смысла.
При этом десятки тысяч так называемых фейерверочных изделий все равно украсят петербургское небо, но в другом месте. В каком — не скажут, чтобы не искушать жителей и не усложнять эпидемиологическую обстановку.
Полюбоваться салютом Победы можно будет в эфире «Фонтанки». В 9:45 стартует наш специальный онлайн-проект «Говорит и показывает Ленинград». Мы будем говорить с историками, артистами, поэтами и другими замечательными людьми нашего города. Посмотрим на воздушный и морской парады, пройдёмся в виртуальном шествии Бессмертного полка, зажжем Свечу памяти и споём любимые песни. Приходите к нам и встречайте с нами День Победы — https://tv.fontanka.ru/.