Фейерверк отступает, но не сдаётся. 9 Мая в Петербурге будет полноценный салют, но посмотреть вживую не получится

Западный военный округ совместно со Смольным разработал альтернативный план, чтобы в День Победы и салют показать, и горожан на скопление не провоцировать.



Как стало известно «Фонтанке», соломоново решение было принято командованием ЗВО 8 мая. В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне с территории Петропавловской крепости будут даны только артиллерийские залпы. Как и говорил накануне губернатор Александр Беглов, орудия салютуют лишь «звуком», привычных огоньков не будет. А значит, и собираться на набережной Невы нет смысла.