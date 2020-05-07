Беглов заявил, что никакого фейерверка в Петербурге на 9 мая не будет. А все ограничения сохраняются
Губернатор Петербурга Александр Беглов в очередной раз напомнил горожанам, что на майские праздники сохраняются все ограничения, введенные из-за коронавируса. В своем обращении 7 мая он подчеркнул, что более двухсот мероприятий, связанных с Днем Победы, пришлось отменить по предписанию главного санитарного врача.
9 мая будут закрыты все мемориальные кладбища, в том числе — Пискаревское. Перенесено в онлайн шествие Бессмертного полка, не будет в городе и фейерверка — только залповые выстрелы, заявили в Смольном.
«Впервые мы встретим День Победы без массовых мероприятий, без встреч с ветеранами. Я думаю, что лучше всех нас поймут люди старшего поколения. Они пережили гораздо более серьезные испытания, чем мы сейчас. Они хорошо знают, что такое порядок и дисциплина, когда нужно решать общие задачи. А главная задача сегодня – сохранить жизнь и здоровье сограждан», – подчеркнул Беглов.
Напомним, в Петербурге планируется морской и воздушный парад Победы, жители продолжают наблюдать его репетиции. В Минобороны сообщали о салюте из 30 залпов, который прогремит над Невой.