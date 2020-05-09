Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Президент России утром 9 мая появился в Александровском саду с букетом красных роз. Он возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата и объявил минуту молчания.
Он также обратился к россиянам с небольшой речью, отметив, что «грандиозные свершения ветеранов никак не измерить и не оплатить». Он поздравил всех с Днем Победы и добавил, что «духовно-нравственное значение Победы остается неизменным».
После он объявил минуту молчания.
В Петербурге начался воздушный парад. Смотреть его можно в трансляции «Фонтанки». Все о том, как проходит праздник, читайте здесь.