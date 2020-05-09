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09.05.2020 10:18
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Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Президент России утром 9 мая появился в Александровском саду с букетом красных роз. Он возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата и объявил минуту молчания.

Фото: кадр из трансляции

Он также обратился к россиянам с небольшой речью, отметив, что «грандиозные свершения ветеранов никак не измерить и не оплатить». Он поздравил всех с Днем Победы и добавил, что «духовно-нравственное значение Победы остается неизменным».

После он объявил минуту молчания.

Фото: кадр из трансляции
Фото: кадр из трансляции

В Петербурге начался воздушный парад. Смотреть его можно в трансляции «Фонтанки». Все о том, как проходит праздник, читайте здесь.

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Комментарии (6)

WuhanRockCafe
В Челябинске проходит акция «Имена героев» в память о воевавших в Великой Отечественной войне.
Один из пользователей отправил черно-белый снимок фюрера и представил его как своего деда Сумина Владимира Владимировича. Он также написал его выдуманную биографию, рассказав, что человек на фото в 1942 году отправился на фронт, воевал под Курском и под Москвой. В 1945 умер в Висло-Одерской операции.
Модераторы сообщества не поняли, что на фото Гитлер, и опубликовали историю с подписью «Пусть город знает своих героев!»

Вот какой он челябинский дедушка Владимир Владимирович!
260561981
Спасибо президенту РБ Лукашенко за единственный парад 9 мая в честь 75-й годовщины Победы!
WuhanRockCafe
Наш главный вирусолог из бункера смотрел парад Победы в Белоруссии.
Символично.
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