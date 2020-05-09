WuhanRockCafe 09 Мая 2020 в 12:30 09 Мая 2020 в 12:30

В Челябинске проходит акция «Имена героев» в память о воевавших в Великой Отечественной войне.

Один из пользователей отправил черно-белый снимок фюрера и представил его как своего деда Сумина Владимира Владимировича. Он также написал его выдуманную биографию, рассказав, что человек на фото в 1942 году отправился на фронт, воевал под Курском и под Москвой. В 1945 умер в Висло-Одерской операции.

Модераторы сообщества не поняли, что на фото Гитлер, и опубликовали историю с подписью «Пусть город знает своих героев!»



Вот какой он челябинский дедушка Владимир Владимирович!