В Москве внедряют новый метод тестирования на коронавирус
Новый метод тестирования на коронавирус намерены внедрить в Москве. Об этом 8 мая в интервью телеканалу «Россия 1» заявила заместитель столичного мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«В Москве будет активно применяться новый метод — иммуноферментный анализ, который предполагает исследование на основании венозной крови», — сказала Ракова (цитата по РБК).
По ее словам, новый метод планируют применять уже со следующей недели. Он позволит выявить не только заболевших, но и тех, кто уже переболел коронавирусом. Она отметила, что первоначально его предложат предприятиям, а позже хотят внедрить на основе государственно-частного партнерства.
«Организация забора крови будет осуществляться за счет средств работодателя, а последующее тестирование — за счет средств города», — уточнила Ракова.
РИА Новости со ссылкой на заммэра Москвы также пишет, что с введением после майских праздников обязательного ношения масок и перчаток жители столицы смогут находиться без них только дома и в отдельном рабочем кабинете. Во всех остальных случаях наличие средств индивидуальной защиты строго обязательно, подчеркнула чиновница.
Ранее в Москве продлили режим самоизоляции до 31 мая. Исключение составили предприятия промышленности и объекты строительства. Их руководителям предписано следить, чтобы работники соблюдали социальную дистанцию, носили маски и перчатки, а также проверять у них температуру и периодически тестировать на коронавирус.