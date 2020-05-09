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09.05.2020 00:51
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В Москве внедряют новый метод тестирования на коронавирус

Новый метод тестирования на коронавирус намерены внедрить в Москве. Об этом 8 мая в интервью телеканалу «Россия 1» заявила заместитель столичного мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«В Москве будет активно применяться новый метод — иммуноферментный анализ, который предполагает исследование на основании венозной крови», — сказала Ракова (цитата по РБК).

По ее словам, новый метод планируют применять уже со следующей недели. Он позволит выявить не только заболевших, но и тех, кто уже переболел коронавирусом. Она отметила, что первоначально его предложат предприятиям, а позже хотят внедрить на основе государственно-частного партнерства.

«Организация забора крови будет осуществляться за счет средств работодателя, а последующее тестирование — за счет средств города», — уточнила Ракова.

РИА Новости со ссылкой на заммэра Москвы также пишет, что с введением после майских праздников обязательного ношения масок и перчаток жители столицы смогут находиться без них только дома и в отдельном рабочем кабинете. Во всех остальных случаях наличие средств индивидуальной защиты строго обязательно, подчеркнула чиновница.

Ранее в Москве продлили режим самоизоляции до 31 мая. Исключение составили предприятия промышленности и объекты строительства. Их руководителям предписано следить, чтобы работники соблюдали социальную дистанцию, носили маски и перчатки, а также проверять у них температуру и периодически тестировать на коронавирус.

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Комментарии (8)

Djnyana
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Sulahit
"Организация забора крови будет осуществляться за счет средств работодателя"
В каком смысле?
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