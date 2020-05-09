В Москве внедряют новый метод тестирования на коронавирус

Новый метод тестирования на коронавирус намерены внедрить в Москве. Об этом 8 мая в интервью телеканалу «Россия 1» заявила заместитель столичного мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.



«В Москве будет активно применяться новый метод — иммуноферментный анализ, который предполагает исследование на основании венозной крови», — сказала Ракова (цитата по РБК).



По ее словам, новый метод планируют применять уже со следующей недели. Он позволит выявить не только заболевших, но и тех, кто уже переболел коронавирусом. Она отметила, что первоначально его предложат предприятиям, а позже хотят внедрить на основе государственно-частного партнерства.

