И стремительно умчались в даль. В Петербурге завершился военно-воздушный парад в честь Дня Победы
Тридцать самолетов и вертолетов Западного военного округа покинули небо над Невой и взяли курс на Кронштадт. В Петербурге завершен первый этап праздничных мероприятий, посвященным 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Как передает корреспондент «Фонтанки», моряки военных кораблей на Неве проводили взглядом тактическую авиационную группу — истребители последнего поколения завершали воздушный парадный строй. Войсковая авиация стартовала с четырех аэродромов в Левашово, Пушкино, Петрозаводске и тверском Хотилово, чтобы в 10 утра 9 мая пролететь над Пискаревским мемориальным кладбищем в сторону Дворцового моста.
По предоставленной пресс-службой ЗВО информации, «летчики продемонстрировали групповую слётанность, выдержку интервала и дистанции на скорости 200 километров в час и высоте 150 метров для оперативно-тактической авиации; для экипажей оперативно-тактической и военно-транспортной авиации высота пролёта составила от 300 до 500 метров, а скорость достигала до 600 километров в час».
Из-за угрозы распространения коронавируса в Петербурге отменены массовые мероприятия. Празднование Дня Победы сменило формат на онлайн. Предполагается, что песни и музыка военного времени продолжат свое звучание с помощью городской системы оповещения, той самой, что второй месяц уговаривает петербуржцев соблюдать режим самоизоляции.
Все оффлайн-события 9 мая вы сможете увидеть в прямом эфире «Фонтанки». В символические 9.45 стартовал спецпроект «Говорит и показывает Ленинград» (tv.fontanka.ru/), где мы будем говорить, вспоминать, гордиться, петь. Мы приглашаем принять участие в шествии Бессмертного полка. Для этого нужно загрузить фотографию участника Великой Отечественной войны на сайт 09052020.ru — в бесконечной онлайн-ленте шествия героев вы сможете увидеть своего. Видеофрагмент c фотографией будет отправлен на вашу электронную почту, и вы можете разместить его в социальных сетях с хештегом #лентагероев, отправить родным и близким.
Завершит проект «Фонтанки» праздничный фейерверк, который все же состоится в Петербурге, но место запуска держат в секрете. Также «Фонтанка» ведет текстовую трансляцию обо всем, что происходит 9 мая в Петербурге, стране и мире.