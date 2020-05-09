И стремительно умчались в даль. В Петербурге завершился военно-воздушный парад в честь Дня Победы

Тридцать самолетов и вертолетов Западного военного округа покинули небо над Невой и взяли курс на Кронштадт. В Петербурге завершен первый этап праздничных мероприятий, посвященным 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.



Как передает корреспондент «Фонтанки», моряки военных кораблей на Неве проводили взглядом тактическую авиационную группу — истребители последнего поколения завершали воздушный парадный строй. Войсковая авиация стартовала с четырех аэродромов в Левашово, Пушкино, Петрозаводске и тверском Хотилово, чтобы в 10 утра 9 мая пролететь над Пискаревским мемориальным кладбищем в сторону Дворцового моста.

