Петербург приступает к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Сигнал к началу дали Ростральные колонны на Васильевском острове. Они единственные, чьи планы на этот день не изменила эпидемия коронавируса.

Как передает корреспондент «Фонтанки», перед розжигом факелов Ростральных колонн на Неве прошла церемония торжественного построения моряков Ленинградской военно-морской базы. Над палубой флагмана военно-морского парада учебного корабля «Перекоп» были подняты копия Знамени Победы, государственный флаг и флаг «Бессмертного полка». С девяти утра на крейсере «Аврора» Адмиралтейский оркестр исполняет мелодии военных лет. Участники парада поддерживают атмосферу флагами расцвечивания и ретрансляторами — звук усилен вчетверо, по количеству кораблей.

Из-за эпидемии коронавируса на палубы горожан не пустят. Корреспондент «Фонтанки» отмечает пустынность прилегающих набережных. Это обусловлено, скорее, не ранним часом, а отсутствием анонсов с указанием точного времени. К 10 утра праздничная программа на кораблях завершится. Над городом пролетят военные самолеты. Ростральные колонны погаснут вместе с выстрелом полуденной пушки Петропавловской крепости. Второй раз за день их зажгут в 17:00, факелы будут гореть до 23:00.

Из-за угрозы распространения коронавируса в Петербурге отменены массовые мероприятия. Празднование Дня Победы сменило формат на онлайн. Предполагается, что песни и музыка военного времени продолжат свое звучание с помощью городской системы оповещения, той самой, что второй месяц уговаривает петербуржцев соблюдать режим самоизоляции.



Все офлайн-события 9 мая вы сможете увидеть в прямом эфире «Фонтанки». В символические 9:45 стартует спецпроект «Говорит и показывает Ленинград» (tv.fontanka.ru/), где мы будем говорить, вспоминать, гордиться, петь. Мы приглашаем принять участие в шествии «Бессмертного полка». Для этого нужно загрузить фотографию своего героя на сайт 09052020.ru и в бесконечной онлайн-ленте шествия вы сможете увидеть его. 15-секундный видеофрагмент c фотографией будет отправлен на вашу электронную почту, и вы можете разместить его в социальных сетях с хештегом #лентагероев, отправить родным и близким.

