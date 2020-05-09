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09.05.2020 09:03
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В Петербурге горят огни Ростральных колонн. Нева украшена строем военных моряков

Петербург приступает к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Сигнал к началу дали Ростральные колонны на Васильевском острове. Они единственные, чьи планы на этот день не изменила эпидемия коронавируса.

Фото: Алина Циопа/«Фонтанка.ру»

Как передает корреспондент «Фонтанки», перед розжигом факелов Ростральных колонн на Неве прошла церемония торжественного построения моряков Ленинградской военно-морской базы. Над палубой флагмана военно-морского парада учебного корабля «Перекоп» были подняты копия Знамени Победы, государственный флаг и флаг «Бессмертного полка». С девяти утра на крейсере «Аврора» Адмиралтейский оркестр исполняет мелодии военных лет. Участники парада поддерживают атмосферу флагами расцвечивания и ретрансляторами — звук усилен вчетверо, по количеству кораблей.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Из-за эпидемии коронавируса на палубы горожан не пустят. Корреспондент «Фонтанки» отмечает пустынность прилегающих набережных. Это обусловлено, скорее, не ранним часом, а отсутствием анонсов с указанием точного времени. К 10 утра праздничная программа на кораблях завершится. Над городом пролетят военные самолеты. Ростральные колонны погаснут вместе с выстрелом полуденной пушки Петропавловской крепости. Второй раз за день их зажгут в 17:00, факелы будут гореть до 23:00.

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

Из-за угрозы распространения коронавируса в Петербурге отменены массовые мероприятия. Празднование Дня Победы сменило формат на онлайн. Предполагается, что песни и музыка военного времени продолжат свое звучание с помощью городской системы оповещения, той самой, что второй месяц уговаривает петербуржцев соблюдать режим самоизоляции.

Все офлайн-события 9 мая вы сможете увидеть в прямом эфире «Фонтанки». В символические 9:45 стартует спецпроект «Говорит и показывает Ленинград» (tv.fontanka.ru/), где мы будем говорить, вспоминать, гордиться, петь. Мы приглашаем принять участие в шествии «Бессмертного полка». Для этого нужно загрузить фотографию своего героя на сайт 09052020.ru и в бесконечной онлайн-ленте шествия вы сможете увидеть его. 15-секундный видеофрагмент c фотографией будет отправлен на вашу электронную почту, и вы можете разместить его в социальных сетях с хештегом #лентагероев, отправить родным и близким.

Завершит проект «Фонтанки» праздничный фейерверк, который все же состоится в Петербурге, но место запуска держат в секрете. Также «Фонтанка» будет вести текстовую трансляцию, где расскажет обо всем, что происходит 9 мая в Петербурге, стране и мире.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

260740951
Матросы и офицеры в масках? Это нечто. Лучше бы не позорились.
VF812
Молодцы, что провели морской парад, все как всегда безукоризненно. И Ленинград наш прекрасен, хоть мы и не на Неве, а дома. И Ростры горят в честь Победы выжившего Ленинграда и Блокадников. А если шваль корежит - не смотрите.
Modest_5e4ce41f7533b
Почему-то напомнило: "В твоем доме будет играть музыка, но ты ее не услышишь..."
Для кого зажгли?
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