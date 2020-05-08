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08.05.2020 19:43
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Более 3000 россиян пожаловались на сокращения и увольнения в Конфедерацию труда РФ. В организации прогноз Кудрина по безработице называют чересчур оптимистичным

Горячая линия Совета при президенте РФ по правам человека и профсоюзы Конфедерации труда России приняли с начала пандемии жалобы на работодателей от более трёх тысяч человек, сообщает 8 мая Интерфакс со ссылкой на президента КТР и члена СПЧ Бориса Кравченко.

Обращения, которые касаются сокращений, увольнений, неоплачиваемых отпусков составляют треть от всех жалоб, и их число растёт. Причём обращаются не только частные лица, но и целые профессиональные коллективы.

Исходя из ситуации на рынке труда, считает Кравченко, уровень безработицы будет выше прогнозов главы Счетной палаты Алексея Кудрина (8 млн человек) и Минтруда (5–6 млн человек) — эти оценки он назвал «неоправданно оптимистичными».

«Не берусь давать точные прогнозы, но полагаю, что безработица вырастет гораздо больше. Прогнозировать этот рост можно, исходя из целого ряда факторов, в том числе в зависимости от того, насколько долго продлится период самоизоляции и ограничительных мер карантинного характера», — цитирует агентство Кравченко.

Конфедерация труда России является одним из крупнейших российских профсоюзных объединений, в его членских организациях состоят около двух миллионов человек.

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Комментарии (9)

Swift_5e4d8a276f5e8
..... ведущий эксперт ресурса SuperJob с месяц назад озвучивал 20 -25, при условии продления самоарестов более чем на месяц, так что Кудрин ещё приукрасил ...
260741301
Я действительно не пойму: обратились 3 ТЫСЯЧИ а они сказали, что будет 8 МИЛЛИОНОВ.
Почему не 80?
hayalci33
И это только начало кризиса....
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