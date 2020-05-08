Более 3000 россиян пожаловались на сокращения и увольнения в Конфедерацию труда РФ. В организации прогноз Кудрина по безработице называют чересчур оптимистичным

Горячая линия Совета при президенте РФ по правам человека и профсоюзы Конфедерации труда России приняли с начала пандемии жалобы на работодателей от более трёх тысяч человек, сообщает 8 мая Интерфакс со ссылкой на президента КТР и члена СПЧ Бориса Кравченко.

Обращения, которые касаются сокращений, увольнений, неоплачиваемых отпусков составляют треть от всех жалоб, и их число растёт. Причём обращаются не только частные лица, но и целые профессиональные коллективы.

Исходя из ситуации на рынке труда, считает Кравченко, уровень безработицы будет выше прогнозов главы Счетной палаты Алексея Кудрина (8 млн человек) и Минтруда (5–6 млн человек) — эти оценки он назвал «неоправданно оптимистичными».