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08.05.2020 12:32
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В НИИ им. Джанелидзе умерла третья медсестра

В НИИ имени Джанелидзе зафиксирована третья смерть среди младшего медицинского персонала. Об этом рассказали сотрудники учреждения в социальных сетях 7 мая.

Скончалась 59-летняя операционная медсестра. Коллеги пишут, что у неё был диагностирован коронавирус.

В комитете здравоохранения Смольного «Фонтанке» подтвердили летальный исход. Ранее стало известно о смертях ещё двух медсестёр НИИ им. Джанелидзе. К началу мая в учреждении у 111 сотрудников подтвердили коронавирус, 16 человек проживают в Малой Вишере, они заразили родственников из Новгородской области.

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Комментарии (5)

Capt
Да когда же Павзуну мозги наконец вправят?!!
Для любого гражданина тест делают 3 дня, и только для сотрудников Джаника - 2 недели!!! И то, если главврач соизволит разрешить сдать тест РАЗ В НЕДЕЛЮ!
Balamut
В нормальной стране завели бы уголовное дело, по факту УБИЙСТВА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ.
Смольный тратит деньги не на безопасность врачей и новое оборудование больниц, а на возведение концлагеря в Ленэкспо, разработку программного обеспечения для цифровых ошейников, на дорогу к недостроенной башне Газпрома и т.п. и т.д.
krasnonosov
Ничего удивительного. 20 лет убийства медицины страны не могут пройти без результата. Вот и результат подоспел.

"Вирус молчания: о чем категорически запрещено говорить врачам?" https://www.youtube.com/watch?v=eJPeMeN5tpA
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