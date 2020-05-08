В НИИ им. Джанелидзе умерла третья медсестра
В НИИ имени Джанелидзе зафиксирована третья смерть среди младшего медицинского персонала. Об этом рассказали сотрудники учреждения в социальных сетях 7 мая.
Скончалась 59-летняя операционная медсестра. Коллеги пишут, что у неё был диагностирован коронавирус.
В комитете здравоохранения Смольного «Фонтанке» подтвердили летальный исход. Ранее стало известно о смертях ещё двух медсестёр НИИ им. Джанелидзе. К началу мая в учреждении у 111 сотрудников подтвердили коронавирус, 16 человек проживают в Малой Вишере, они заразили родственников из Новгородской области.