В Оренбургской области арестовали священника, подозреваемого в насилии над детьми

Иеромонах Климент (Кораблев) арестован на два месяца в Оренбургской области по делу о сексуальных домогательствах в отношении детей. Об избрании меры пресечения 8 мая пишет «МБХ Медиа» со ссылкой на региональный СК.



Следствие считает, что священник развращал троих несовершеннолетних. Сам он свою вину не признаёт, а от дачи показаний отказался.



По информации с сайта Бузулукской епархии, Климент 2 мая был отстранён от служения «на время ведения следствия и полного выяснения обстоятельств случившегося».

