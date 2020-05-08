В Оренбургской области арестовали священника, подозреваемого в насилии над детьми
Иеромонах Климент (Кораблев) арестован на два месяца в Оренбургской области по делу о сексуальных домогательствах в отношении детей. Об избрании меры пресечения 8 мая пишет «МБХ Медиа» со ссылкой на региональный СК.
Следствие считает, что священник развращал троих несовершеннолетних. Сам он свою вину не признаёт, а от дачи показаний отказался.
По информации с сайта Бузулукской епархии, Климент 2 мая был отстранён от служения «на время ведения следствия и полного выяснения обстоятельств случившегося».
Осенью 2019 года в Оренбургской области был арестован настоятель Свято-Троицкой обители милосердия Николай Стремский, которого обвиняют в растлении детей. По данным следствия, батюшка развращал семерых опекаемых и удочерённых несовершеннолетних. Вместе со священником были арестованы его дочь и зять. Впрочем, женщине вскоре заменили меру на более мягкую — запрет определённых действий.
Николаю Стремскому предъявлены обвинения по части 3 статьи 135 УК РФ («Развратные действия»), пункту «б» части 4 статьи 131 УК РФ («Изнасилование») и статье 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»). Стремский не признает вины. Он считает, что дети выдумали свои показания. Всего в семье священника воспитываются 70 детей. После ареста Стремского лишили опекунства.