В День Победы на «Фонтанке» расскажут и споют о главном
9 Мая страна встретит в необычных условиях. Мы привыкли, что День Победы — это разлитые по всему Невскому колонны горожан в шествии Бессмертного полка, толпы людей на набережных, наблюдающих за праздничным салютом… Ничего этого завтра, увы, не будет. Понятно почему. Но сам праздник — его никто не отменит, он остается с нами, как и наша память.
«Фонтанка» сделает все, чтобы атмосфера этого дня оставалась для вас праздничной. Мы расскажем вам, как поучаствовать в шествии Бессмертного полка, пусть и виртуальном на этот раз. Познакомим вас с людьми, которые совершают повседневные подвиги, чтобы сохранить и восстановить память о героях войны. Проведём наших зрителей по новым необычным музеям и экспозициям военной тематики. А любимые артисты весь день будут петь для вас песни военных лет и читать стихи. Минута молчания, салют — все это тоже в нашем эфире.
Специальную страницу «Фонтанки» — «Говорит и показывает Ленинград» — можно открывать 9 мая уже с утра. Мы начнем в 10 часов, чтобы подробно рассказать, что вас ожидает в этот день. Расскажем и покажем в эфире Ленту героев — виртуальный аналог Бессмертного полка России. Объясним, как сделать так, чтобы часть этой бесконечной Ленты — именно с вашим героем — осталась у вас на память.
Мы покажем вам «картинку» из Москвы, чтобы вы не остались без торжественной части — с президентом, возложением венков, воздушным парадом.
Все активности, которые пройдут с утра в Петербурге — тоже будут в нашем эфире, вы не пропустите ничего важного. У нас в Петербурге ведь тоже ожидается парад кораблей, в небо поднимутся военные эскадрильи. И даже поздравление командующего Балтийским флотом будет в прямом эфире на странице tv.fontanka.ru.
Впрочем, мы постараемся избавить вас от большой порции официоза, а душевности и искренности, напротив, добавить на всю катушку. Для этого мы позвали в нашу студию гостей. Например, людей, которые по крохам собирали фольклор военных лет и такие фронтовые песни, которые вы прежде никогда не слышали.
Будет в нашей студии водолаз Михаил Иванов, который расскажет об уникальной экспедиции в Балтийском море — поиске пропавших в боях Великой Отечественной 13 подводных лодок. В этом году экспедиция планирует поставить точку в подводной войне на Балтике, отыскав координаты последней не найденной в Финском заливе подлодки «М-96».
Мы проведем для вас несколько виртуальных экскурсий по необычным музеям. Одна из них по музею «Память говорит. Дорога через войну». Трехмерная панорама о ключевых сражениях Великой Отечественной войны, построенная командой Дмитрия Поштаренко «Невский Баталист» в пространстве «Севкабель.порт». В основе панорамы — артефакты военных лет, собранные поисковиками, историками и краеведами. Мы увидим панораму глазами ее главного героя — учителя истории, призванного на фронт из брянской деревни, принявшего первый бой на Лужском рубеже и закончившего войну Победой в Берлине.
Музей Суворова пригласит вас на виртуальную выставку — «Плакат — оружие Победы». Вы увидите уникальные плакаты и другие элементы советской пропаганды, которые призваны были поднимать дух советских людей, прочувствуете атмосферу тех грозных лет.
И еще одна необычная экскурсия — по залам выставки «Ленрезерва», где собрана всевозможная техника военного времени — от автомобилей до средств связи и боевых знамен.
Наверное, самой трогательной и душевной частью нашего эфира 9 мая станут выступления любимых артистов, которые весь день будут исполнять песни военных лет и читать стихи. Для вас споют Александр Розенбаум и Игорь Корнелюк, Нона Гришаева и Денис Клявер, Евгений Дятлов и Родион Газманов, Дмитрий Певцов и Игорь Скляр. И еще многие.
Ну, а завершат этот день — по давней традиции — минута молчания в память о миллионах жертв этой войны. И салют Победы.