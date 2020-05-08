В День Победы на «Фонтанке» расскажут и споют о главном

«Фонтанка» сделает все, чтобы атмосфера этого дня оставалась для вас праздничной. Мы расскажем вам, как поучаствовать в шествии Бессмертного полка, пусть и виртуальном на этот раз. Познакомим вас с людьми, которые совершают повседневные подвиги, чтобы сохранить и восстановить память о героях войны. Проведём наших зрителей по новым необычным музеям и экспозициям военной тематики. А любимые артисты весь день будут петь для вас песни военных лет и читать стихи. Минута молчания, салют — все это тоже в нашем эфире.

Специальную страницу «Фонтанки» — «Говорит и показывает Ленинград» — можно открывать 9 мая уже с утра. Мы начнем в 10 часов, чтобы подробно рассказать, что вас ожидает в этот день. Расскажем и покажем в эфире Ленту героев — виртуальный аналог Бессмертного полка России. Объясним, как сделать так, чтобы часть этой бесконечной Ленты — именно с вашим героем — осталась у вас на память.

Мы покажем вам «картинку» из Москвы, чтобы вы не остались без торжественной части — с президентом, возложением венков, воздушным парадом.

Все активности, которые пройдут с утра в Петербурге — тоже будут в нашем эфире, вы не пропустите ничего важного. У нас в Петербурге ведь тоже ожидается парад кораблей, в небо поднимутся военные эскадрильи. И даже поздравление командующего Балтийским флотом будет в прямом эфире на странице tv.fontanka.ru.

Впрочем, мы постараемся избавить вас от большой порции официоза, а душевности и искренности, напротив, добавить на всю катушку. Для этого мы позвали в нашу студию гостей. Например, людей, которые по крохам собирали фольклор военных лет и такие фронтовые песни, которые вы прежде никогда не слышали.