FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+11°C/Завтра: +12
73.97р80.06р
СРОЧНО

В Петербурге введут обязательный масочный режим

ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙНПособие по безработице - опытКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
07.05.2020 19:31
3
Печать

Бывший сотрудник комитета по законности задержан по подозрению в получении взятки

Следственное управление на транспорте по СЗФО в рамках расследовании уголовного дела о взятке в отношении бывшего начальника отдела полиции на железнодорожной станции Девяткино получило данные о поборах, которыми якобы занимался бывший инспектор управления по контролю за соблюдением законодательства об административных правонарушениях комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации Санкт-Петербурга.

Как сообщает 7 мая пресс-служба СЗ СУ на транспорте, в феврале 2019 года инспектор поймал мужчину, который незаконно торговал в уличном лотке мобильными аксессуарами.

«Обвиняемый вступил с последним в преступный сговор на получение взятки в виде денег, посредством систематического её получения частями по 15 тысяч рублей ежемесячно. Реализуя свой преступный умысел, фигурант уголовного дела получил от гражданина лично взятку в общей сумме 105 тысяч рублей», — сообщает ведомство.

Как сообщили «Фонтанке» в комитете по законности и правопорядку, ведомство оказывает следствию содействие в расследовании уголовного дела.

Бывший сотрудник администрации задержан органами следствия в порядке ст. 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (3)

PupkinVasya
Исправили "дела о взятки"? Теперь исправьте "в рамках расследовании".
🍌💋 Скучаешь на самоизоляции? Выбиpай себе девушку на свой вкус. Реализуй свои самые смелые фантазии.. ➜ https://is.gd/ttxxx
PupkinVasya
Последнего корректора выгнали? В каждой статье теперь ошибки, причём одинаковые. "дела о взятки"
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний