Бывший сотрудник комитета по законности задержан по подозрению в получении взятки

Следственное управление на транспорте по СЗФО в рамках расследовании уголовного дела о взятке в отношении бывшего начальника отдела полиции на железнодорожной станции Девяткино получило данные о поборах, которыми якобы занимался бывший инспектор управления по контролю за соблюдением законодательства об административных правонарушениях комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации Санкт-Петербурга.



Как сообщает 7 мая пресс-служба СЗ СУ на транспорте, в феврале 2019 года инспектор поймал мужчину, который незаконно торговал в уличном лотке мобильными аксессуарами.

