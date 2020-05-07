Бывший сотрудник комитета по законности задержан по подозрению в получении взятки
Следственное управление на транспорте по СЗФО в рамках расследовании уголовного дела о взятке в отношении бывшего начальника отдела полиции на железнодорожной станции Девяткино получило данные о поборах, которыми якобы занимался бывший инспектор управления по контролю за соблюдением законодательства об административных правонарушениях комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации Санкт-Петербурга.
Как сообщает 7 мая пресс-служба СЗ СУ на транспорте, в феврале 2019 года инспектор поймал мужчину, который незаконно торговал в уличном лотке мобильными аксессуарами.
«Обвиняемый вступил с последним в преступный сговор на получение взятки в виде денег, посредством систематического её получения частями по 15 тысяч рублей ежемесячно. Реализуя свой преступный умысел, фигурант уголовного дела получил от гражданина лично взятку в общей сумме 105 тысяч рублей», — сообщает ведомство.
Как сообщили «Фонтанке» в комитете по законности и правопорядку, ведомство оказывает следствию содействие в расследовании уголовного дела.
Бывший сотрудник администрации задержан органами следствия в порядке ст. 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.