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В Петербурге введут обязательный масочный режим

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07.05.2020 17:30
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Новые ДТП с мотоциклистами. Под Петербургом тяжело пострадал мужчина, въехавший в грузовик

Петербургское мотосообщество зафиксировало уже три ДТП с мотоциклистами за сегодня, 7 мая. ГИБДД сообщает о самой серьёзной.

По предварительной информации от отдела пропаганды УГИБДД, около 13:10 на 49-м километре автодороги Санкт-Петербург — Ручьи, в районе Большой Ижоры (Ломоносовский район Ленинградской области), мужчина 1990 года рождения на мотоцикле «Хонда» совершил столкновение с двигавшимся навстречу автомобилем «Исудзу». На кадрах в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» видно, что это грузовик. Мотоциклист получил тяжёлые травмы.

Фото: Мотосолидарность официальная страница / vk.com
Фото: Мотосолидарность официальная страница / vk.com
Фото: Мотосолидарность официальная страница / vk.com

В Сланцах мотоциклист столкнулся с «Ладой» и получил, предположительно, травму колена, сообщает «Мотосолидарность».

Фото: Мотосолидарность официальная страница / vk.com

Третье ДТП произошло в Петербурге на Уральской улице, 4. Участники — снова легковая машина и байк.

Вчера, напомним, произошло несколько мото-ДТП, в том числе смертельное. На Московском проспекте, 190, мужчина с водительским стажем 2 года на «Дэу Нексии», по предварительной версии, при перестроении не пропустил попутный мотоцикл «Хонда» (авария попала на видео). 45-летний мотоциклист погиб на месте. Его пассажирка и автомобилист попали в больницу в состоянии средней степени тяжести. По данным «Мотосолидарности», контроль в расследовании ДТП взял на себя начальник УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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