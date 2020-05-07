Петербургское мотосообщество зафиксировало уже три ДТП с мотоциклистами за сегодня, 7 мая. ГИБДД сообщает о самой серьёзной.



По предварительной информации от отдела пропаганды УГИБДД, около 13:10 на 49-м километре автодороги Санкт-Петербург — Ручьи, в районе Большой Ижоры (Ломоносовский район Ленинградской области), мужчина 1990 года рождения на мотоцикле «Хонда» совершил столкновение с двигавшимся навстречу автомобилем «Исудзу». На кадрах в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» видно, что это грузовик. Мотоциклист получил тяжёлые травмы.