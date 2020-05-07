Спрос эпохи самоизоляции. Как тратили деньги петербуржцы в первый месяц коронавирусных каникул

Выручки падают даже у магазинов, которым разрешено работать. Интернет панацеей не стал. А спрос вслед за самоизолировавшимися на дачах горожанами сместился в область.

Фото: Игорь Иванко/Коммерсантъ

Из-за введения коронавирусных ограничений оборот розницы в России просел примерно на 25%, а работу прекратили более двух третей предприятий, рассказал в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров. Официальный диагноз потребительскому рынку Северной столицы Петростат поставит только на конец апреля. Но уже очевидно, что мартовский ажиотаж, спровоцированный коронавирусными опасениями и ослаблением рубля, сменяется падением.

Рекомендации властей соблюдать режим самоизоляции подогревали востребованность сервисов по доставке продуктов. Так, в апреле количество заказов «СберМаркета» в Петербурге выросло в 5,5 раз по сравнению с апрелем 2019 года. Выручка сервиса iGooods увеличилась в 4,8 раза по сравнению с тем же месяцем предыдущего года в целом по стране. По Петербургу динамика сопоставимая, уточнили в пресс-службе. Интернет-продажи X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») выросли в апреле в 4,7 раза.



В магазины петербуржцы стали ходить заметно реже, хотя и покупать за один визит стали больше. «При снижении LFL-трафика (работающих больше года магазинов. — Прим. ред.) существенно вырос средний чек, что в совокупности по итогам месяца позволило увеличить продажи по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», - сообщили в X5 Retail Group. Но точные показатели по динамике ретейлер не раскрыл. У «Дикси» трафик в среднем упал на 27%, при этом средний чек вырос на 57%, - говорил исполнительный директор ретейлера Игорь Плетнев в эфире «Ъ FM».

Но не всем удалось скомпенсировать снижение частоты визитов увеличением содержимого корзины. У небольших магазинов, особенно тех, которые находятся в центре города и не работают с доставкой, продажи упали, говорит совладелец сети «Реалъ» Александр Мышинский. По сравнению с февралем динамика могла составить минус 15-20%, оценивает он. С мартом, по мнению предпринимателя, сравнивать нецелесообразно, поскольку в этот месяц наблюдался ажиотажный спрос.



В самом «Реалъ» видят рост среднего чека на 25-30% по сравнению с февралем, при этом количество чеков упало на 40-45%. В спальных районах продажи торговых точек выросли, тогда как в центре и возле станций метро упали. «Люди перестали ездить на работу, а школьники и студенты — посещать учебные заведения», - объясняет тренд Александр Мышинский.

Оборот супермаркетов «Лэнд» снизился на 30% в период эпидемии, так как большинство магазинов сети расположены в закрытых торговых центрах, рассказывала директор сети Олеся Мальцева РБК.

Потребительские предпочтения — после взрывного роста спроса на бакалею и бытовую химию – в целом постепенно возвращаются к норме. Но тяга к экономии уже начала намечаться. Согласно исследованию, проведенному по заказу ЦБ, доля россиян, которые вынуждены были отказаться от привычных товаров и услуг, выросла с начала апреля с 28 до 44%. А согласно опросу, проведенному Роскачеством, россияне стали реже покупать алкоголь (45% опрошенных), кондитерские изделия и сладости (38%) и колбасные изделия и деликатесы (35%). Причем в основном ограничивать себя стали люди старших возрастов.



Петербургские ретейлеры подтверждают наблюдения лишь частично. В одной из сетей магазинов у дома рассказали, что спрос на крупы и сахар в апреле упал на 37% по сравнению с мартом, тогда как в марте по сравнению с февралем увеличился на 60%. Продажи мясной гастрономии в марте подросли на 7%, но в апреле сократились на те же 7%. Кондитерские изделия стали покупать меньше на 18%, но снижение относительно марта не очень показательно, так как, к примеру, продажи конфет переживают бум на 8 Марта.

Зато алкоголь стал более востребован: объемы реализации, увеличившиеся в марте на 6%, в апреле добавили еще 2%. Повышенным спросом пользовались вино и пиво. Продажи водки и коньяка остались на прежнем уровне. Зато просели слабоалкогольные коктейли — возможно, потому что студенты перестали их брать, рассуждает собеседник издания. Вероятно, из-за отпавшей необходимости выбираться на учебу и на работу упали продажи жевательной резинки — в два раза по сравнению с мартом. А вот снижение обычно стабильного спроса на молочную продукцию (на 9% по сравнению с мартом) ретейлер объяснить затруднился.



Но, по словам производителей, говорить о тяге потребителей к экономии пока рано: спрос переместился из города в область. «Раньше здесь покупали, теперь на дачах», - комментирует заместитель генерального директора «Пискаревского молочного комбината» Георгий Житмарев. В апреле вслед за самоизолировавшимися горожанами 10-15% объемов реализации предприятия уехало в область. «На дачу вывезли тех, кому не нужно находиться в городе, — родителей, детей, но закупки все равно делаются централизованно», - говорит Владимир Зюков, генеральный директор «Нева Милк». Компания тоже наблюдает перераспределение потоков, но пока оно не так заметно, как обычно бывает летом.

Среди продавцов непродовольственных товаров в Петербурге в прежнем формате смогли работать аптеки, магазины формата дрогери, детские магазины, а также табачные лавки и салоны сотовой связи. Остальным пришлось либо перейти в онлайн-режим и превратить магазины в пункты выдачи, либо ограничить торговый зал исключительно продажей товаров первой необходимости. В такой ситуации снижение выручки в два раза считается хорошим показателем, рассказал топ-менеджер одной из крупных сетей.



Крупнейший оператор сотовых салонов «Связной-Евросеть» не предоставил данные о динамике продаж, сославшись на то, что пока не подвел итоги апреля. В объединенной пресс-службе «М.Видео» и «Эльдорадо» сообщили, что трафик магазинов электроники в Петербурге «ожидаемо снизился», зато продажи с помощью курьерской доставки «выросли в несколько раз». От комментария, удалось ли таким образом скомпенсировать общую выручку, представитель компании воздержалась.

Интернет-продажи «Максидома» выросли в апреле в два раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. «Но в связи с тем, что доля интернет-торговли в прошлом году была 7%, это не компенсирует существенного падения оффлайновой розницы», - говорит совладелец сети Мария Евневич. По её словам, сильнее всего, как в онлайне, так и в оффлайне, упали продажи мебели и бытовой техники, меньше всего - товары для сада, отдыха и спорта.

Частично спрос на технику и товары для дома переместился в обычные гипермаркеты, где традиционно присутствует непродовольственный ассортимент. К примеру, в сети «Лента» в апреле выросли продажи спортивного инвентаря, товаров для ремонта, кухонной техники и бытовой химии для уборки помещений, сообщили в пресс-службе. Набор товаров красноречиво говорит о том, чем потребители занимались в самоизоляции. Так, по сравнению с апрелем 2019 года вдвое увеличился объем реализации гантелей, грифов, эспандеров, ковриков для занятий йогой. В четыре раза выросли продажи миксеров и грилей, вдвое – электрошашлычниц. Почти на треть стали больше покупать телевизоров, в шесть раз – микрофонов, почти вдвое – цифровых кабелей и переходников. На треть вырос спрос на моющие и чистящие средства, вдвое – на пылесосы. Увеличились также продажи швабр, щёток, очистителей и увлажнителей воздуха.

