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28.04.2020 13:47
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Петербуржцы закупились перед самоизоляцией. Оборот розницы в марте вырос на 12 %, общепита — упал на 11 %

Потребительский ажиотаж на фоне информации о росте числа заболеваний коронавирусной инфекцией нашел отражение в официальной статистике. Как следует из данных Петростата, в марте 2020 года оборот петербургской розницы подскочил на 11,8 % по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, до 142,8 млрд рублей.

Темпы роста оказались заметно выше, чем в первые два месяца года, в итоге в целом за квартал рост составил 8,8 %. Всего в январе — марте жители Северной столицы оставили в кассах ретейлеров 384,2 млрд рублей.

Закупки продовольствия в марте увеличились на 9,2 %, до 50,6 млрд рублей, в целом за квартал — на 8,4 %, до 136 млрд рублей. Непродовольственные товары также пользовались повышенным спросом. В марте на них петербуржцы израсходовали 92,2 млрд рублей, что на 13,3 % больше, чем годом ранее. В первом квартале — 248,2 млрд рублей, что на 9 % больше, чем в январе — марте 2019 года.

А вот в рестораны жители Северной столицы стали ходить реже, не дожидаясь официальных запретов. В марте оборот общепита просел на 10,9 %, до 6,79 млрд рублей, хотя до этого стабильно рос. В целом за квартал снижение составило 0,9 % (21,63 млрд рублей).

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

Петр Петров
как такое могло произойти, если общепит приостановлен вообще???
если я помню еще что то из математики, то падение должно составлять 100%
igoruha
Потребительский ажиотаж не связан с ростом заболеваемости )) в Питере по 200 человек в день добавляется, это мелочь. Ажиотаж связан с нестабильностью рубля, и с непредсказуемостью наших властей.
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