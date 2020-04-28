Петербуржцы закупились перед самоизоляцией. Оборот розницы в марте вырос на 12 %, общепита — упал на 11 %
Потребительский ажиотаж на фоне информации о росте числа заболеваний коронавирусной инфекцией нашел отражение в официальной статистике. Как следует из данных Петростата, в марте 2020 года оборот петербургской розницы подскочил на
Темпы роста оказались заметно выше, чем в первые два месяца года, в итоге в целом за квартал рост составил
Закупки продовольствия в марте увеличились на
А вот в рестораны жители Северной столицы стали ходить реже, не дожидаясь официальных запретов. В марте оборот общепита просел на