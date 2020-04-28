Петербуржцы закупились перед самоизоляцией. Оборот розницы в марте вырос на 12 %, общепита — упал на 11 %

Потребительский ажиотаж на фоне информации о росте числа заболеваний коронавирусной инфекцией нашел отражение в официальной статистике. Как следует из данных Петростата, в марте 2020 года оборот петербургской розницы подскочил на 11,8 % по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, до 142,8 млрд рублей.



Темпы роста оказались заметно выше, чем в первые два месяца года, в итоге в целом за квартал рост составил 8,8 % . Всего в январе — марте жители Северной столицы оставили в кассах ретейлеров 384,2 млрд рублей.

