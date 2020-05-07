Погода в Санкт-Петербурге немного испортилась, но это ненадолго.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 7 мая в городе сохранится переменная облачность, без существенных осадков, ветер умеренный. Ночью было плюс 4-6 градусов, днём воздух прогреется до плюс 11-13 – это на несколько градусов холоднее, чем вчера.

В пятницу, 8 мая, станет чуть теплее и почти ясно. А вот 9 мая днём возможен небольшой дождь, зато и температура продолжит расти.