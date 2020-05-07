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07.05.2020 07:18
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В Петербург пришло небольшое похолодание

Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb

Погода в Санкт-Петербурге немного испортилась, но это ненадолго.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 7 мая в городе сохранится переменная облачность, без существенных осадков, ветер умеренный. Ночью было плюс 4-6 градусов, днём воздух прогреется до плюс 11-13 – это на несколько градусов холоднее, чем вчера.

В пятницу, 8 мая, станет чуть теплее и почти ясно. А вот 9 мая днём возможен небольшой дождь, зато и температура продолжит расти.

Скриншот из&nbsp;<a href="http://www.meteo.nw.ru/" class="_">www.meteo.nw.ru</a>
Скриншот из www.meteo.nw.ru

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