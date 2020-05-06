Финские компании стремительно теряют веру в развитие на рынке России. 90% отказались от инвестиций

Баланс оценок финского бизнеса в России за последнее полугодие снизился до уровня осени 2016 года. Предприниматели из Суоми приостанавливают инвестиции в РФ до лучших времён. Об этом говорится в Барометре Финско-Российской торговой палаты, опубликованном 6 мая. Он основан на опросе 300 работающих в России представителей финских компаний, который был проведён в марте 2020 года, когда пандемия по обе стороны границы только набирала обороты. Уже тогда о сокращении бизнеса за последние шесть месяцев заявили 24% респондентов. Больше было только в 2008-2009 и в 2014-2016 годах. Впрочем, о росте сообщили 29%, что ниже, чем осенью 2019-го, на 5%. Бизнес вырос у промышленных компаний, остался без изменений в сфере услуг и сократился в торговле.

Доля предпринимателей, ожидающих сокращения бизнеса в ближайшем полугодии, более чем удвоилась по сравнению с предыдущим барометром (24% против 11%). Такие же показатели по прогнозу на экспорт.

Фото: скриншот с Барометра 2020

Доля инвестировавших в Россию компаний сократилась с 27 до 26%, а тех, кто собирается вкладываться в следующем полугодии, - с 17% до 11%.

«Рубль, ослабленный коронакризисом и ценовой войной на нефть, вновь стал самой острой проблемой для финских экспортеров и компаний, ведущих бизнес в России. Экономическая нестабильность и политическая ситуация по-прежнему стоят в первом ряду проблем у финских респондентов. Коронавирус очень быстро стал одной из самых острых проблем в торговле с Россией, но только у импортеров он вошел в тройку крупнейших вызовов торговли», - говорится в сообщении ФРТП.

Фото: скриншот с Барометра 2020

Однако место для оптимизма всё же немного остаётся. Чуть более трети лелеют надежды в связи с национальными проектами России, особенно в сфере обращения с отходами, в строительстве, лесном хозяйстве и промышленности.

