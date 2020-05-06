Финские компании стремительно теряют веру в развитие на рынке России. 90% отказались от инвестиций
Баланс оценок финского бизнеса в России за последнее полугодие снизился до уровня осени 2016 года. Предприниматели из Суоми приостанавливают инвестиции в РФ до лучших времён. Об этом говорится в Барометре Финско-Российской торговой палаты, опубликованном 6 мая.
Он основан на опросе 300 работающих в России представителей финских компаний, который был проведён в марте 2020 года, когда пандемия по обе стороны границы только набирала обороты. Уже тогда о сокращении бизнеса за последние шесть месяцев заявили 24% респондентов. Больше было только в 2008-2009 и в 2014-2016 годах. Впрочем, о росте сообщили 29%, что ниже, чем осенью 2019-го, на 5%. Бизнес вырос у промышленных компаний, остался без изменений в сфере услуг и сократился в торговле.
Доля предпринимателей, ожидающих сокращения бизнеса в ближайшем полугодии, более чем удвоилась по сравнению с предыдущим барометром (24% против 11%). Такие же показатели по прогнозу на экспорт.
Доля инвестировавших в Россию компаний сократилась с 27 до 26%, а тех, кто собирается вкладываться в следующем полугодии, - с 17% до 11%.
«Рубль, ослабленный коронакризисом и ценовой войной на нефть, вновь стал самой острой проблемой для финских экспортеров и компаний, ведущих бизнес в России. Экономическая нестабильность и политическая ситуация по-прежнему стоят в первом ряду проблем у финских респондентов. Коронавирус очень быстро стал одной из самых острых проблем в торговле с Россией, но только у импортеров он вошел в тройку крупнейших вызовов торговли», - говорится в сообщении ФРТП.
Однако место для оптимизма всё же немного остаётся. Чуть более трети лелеют надежды в связи с национальными проектами России, особенно в сфере обращения с отходами, в строительстве, лесном хозяйстве и промышленности.
«Ожидания в промышленности более светлые, чем ожидания в сфере услуг и торговли, где снижение покупательной способности проявляется напрямую», — говорит генеральный директор Финско-Российской торговой палаты Яана Реколайнен.
В ФРТП отмечают, что ближайшее будущее финских компаний на российском рынке будет более отчётливо видно осенью 2020 года. Тогда же станет понятен ущерб, нанесённый коронавирусом туризму.
«Если граница будет долго оставаться закрытой, российские туристы не смогут приехать в Финляндию, и потребуется много времени, чтобы вернуться к нормальным реалиям. Это создает большие трудности для финской туристической индустрии, которая расценивает россиян и китайцев, как самые важные группы потребителей своей продукции», - подчеркнули в ФРТП.
Ранее сообщалось, что потери туротрасли Финляндии от пандемии оцениваются в 10 млрд евро.