Туризм Финляндии из-за пандемии недосчитается 10 млрд евро
Министерство занятости и экономики Финляндии подсчитало примерные убытки туротрасли страны от пандемии коронавируса.
Как сообщает 6 мая Yle со ссылкой на ведущего эксперта министерства занятости и экономики Санну Кююря, объём трат туристов на поездки, проживание и услуги в Финляндии сократится примерно на 60–70%.
Если спрос начнёт восстанавливаться в сентябре, то годовые потери составят 60%, то есть 9,8 млрд евро. Однако если восстановление не начнется до декабря, общий спрос в секторе туризма сократится примерно на 70%, или примерно на 10,9 млрд евро.
По словам Кююря, оживление туризма зависит не только от ослабления ограничений и открытия международных перелётов, но и от возвращения чувства безопасности и экономической стабильности у путешественников.
В 2019 году финские и иностранные туристы потратили в Финляндии 16,1 млрд евро. По предварительному прогнозу, в 2020-м Суоми недосчитается более чем 70% дохода, от 3,5 до 3,9 млрд евро. По подсчётам экспертов, спрос восстановится до уровня 2019-го к 2022 году.
Ранее сообщалось, что Финляндия ослабит ограничения на пересечение границ внутри Шенгена после 13 мая, Прибалтика — с 15 мая.