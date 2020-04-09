Министерство занятости и экономики Финляндии подсчитало примерные убытки туротрасли страны от пандемии коронавируса.

Как сообщает 6 мая Yle со ссылкой на ведущего эксперта министерства занятости и экономики Санну Кююря, объём трат туристов на поездки, проживание и услуги в Финляндии сократится примерно на 60–70%.

Если спрос начнёт восстанавливаться в сентябре, то годовые потери составят 60%, то есть 9,8 млрд евро. Однако если восстановление не начнется до декабря, общий спрос в секторе туризма сократится примерно на 70%, или примерно на 10,9 млрд евро.