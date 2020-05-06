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06.05.2020 21:38
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В Москве от коронавируса умерли более 900 человек. За сутки скончались 39 пациентов

В Москве за последние сутки скончались 39 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирус». Об этом 6 мая сообщает РИА «Новости» со ссылкой на оперштаб по борьбе с инфекцией.

Общее количество умерших в столице от Covid-19 достигло 905 человек. Напомним, всего в Москве выявлены 85973 заразившихся. Начиная со 2 мая, прирост в день составляет более пяти тысяч человек.

По данным на утро 6 мая, всего в России коронавирус нашли у 165929 человек, умерли 1537.

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Комментарии (1)

stroitel_5e4d0319956f3
Сжечь Москву как чумную ,от нее вся инфекция
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