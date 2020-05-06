В Москве от коронавируса умерли более 900 человек. За сутки скончались 39 пациентов

В Москве за последние сутки скончались 39 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирус». Об этом 6 мая сообщает РИА «Новости» со ссылкой на оперштаб по борьбе с инфекцией.



Общее количество умерших в столице от Covid-19 достигло 905 человек. Напомним, всего в Москве выявлены 85973 заразившихся. Начиная со 2 мая, прирост в день составляет более пяти тысяч человек.



По данным на утро 6 мая, всего в России коронавирус нашли у 165929 человек, умерли 1537.

