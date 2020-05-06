Врачам в Петербурге пообещали прибавку к зарплате до 170 тысяч рублей. Сотрудникам скорой — почти сотню

Председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец рассказал, сколько примерно, со всеми надбавками от города и федерального центра, могут заработать петербургские медики в период пандемии.

Как он заявил 6 мая в эфире канала «Санкт-Петербург», если врач отработал полный месяц в отделении, где оказывали помощь пациентам с коронавирусной инфекцией, то он дополнительно может получить до 170 тысяч рублей. Врач скорой медицинской помощи, за тот же полный месяц, получит дополнительно к своей заработной плате порядка 95 тысяч рублей.

Кроме того, по его словам, в правительстве города ведется работа для того, чтобы сократить количество бумаг до необходимого минимума для получения медиками компенсаций за заражение коронавирусом, получение инвалидности или в случае летального исхода.

«Достаточно будет медицинскому работнику получить в той медицинской организации, в которой он болеет, выписку (не обязательно после завершения лечения, а даже находясь в больнице), переслать её своему работодателю, этого будет достаточно, чтобы провести заседание комиссии. Комиссии будет достаточно этих документов, чтобы установить связь заболевания с выполнением трудовых функций. Далее эти документы передаются в комитет по соцполитике и они уже осуществляют выплаты», — рассказал он.

Депутат Госдумы Елена Драпеко добавила, что петербургский опыт стимулирования врачей может быть распространен на всю страну.

Отметим, что это максимальные суммы выплат. Итоговый размер выплаты зависит от базовой ставки и количества фактически отработанного времени. Базовая ставка для врачей в стационарах гораздо скромнее — 51 тысяча рублей.