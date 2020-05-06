ГИБДД и ЗВО разошлись в оценке состояния пяти военнослужащих, пострадавших в ДТП под Петербургом
В серьёзное ДТП на Гостилицком шоссе попали военнослужащие одной из воинских частей Западного военного округа.
Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ЗВО, по предварительной информации, военнослужащий управлял личным автомобилем (по сведениям УГИБДД, «Ладой Калиной») и допустил столкновение со встречной машиной при совершении манёвра. В ЗВО подтверждают, что пострадавших пятеро, все военнослужащие. Водитель доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая помощь. Пассажиры, по данным ЗВО, получили лёгкие травмы. В информации ГИБДД сообщалось, что они были госпитализированы в тяжёлом состоянии.
«Командование Санкт-Петербургского гарнизона совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия в Ломоносовском районе Ленинградской области, — отмечают в ЗВО. — Выясняются все обстоятельства произошедшего».
Напомним, ДТП произошло 6 мая около 10 часов на 7-м километре автодороги Петродворец — Кейкино. По предварительной версии, мужчина 1993 года рождения с 8-летним водительским стажем на «Ладе Калине» при повороте налево не пропустил встречный «Ленд Ровер» под управлением мужчины 1963 года рождения.